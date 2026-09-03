Analdex anticipa posible alivio de arancel de 12,5 % de Estados Unidos a productos colombianos

Colombia podría recibir en los próximos días una decisión favorable de Estados Unidos sobre uno de los aranceles que actualmente afectan las exportaciones nacionales, según Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

El dirigente gremial aseguró que ha recibido información según la cual Washington estaría dispuesto a retirar la medida, que implica una tarifa de 12,5 % y que está vinculada con los controles sobre productos elaborados con trabajo forzoso, después de que Colombia avanzara en la expedición de la regulación que exigían las autoridades estadounidenses.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a Barranquilla la próxima semana

“Pueden venir en los próximos días buenas noticias”, afirmó Díaz, quien recordó que Ecuador ya logró la eliminación de una medida similar.

El punto clave era la creación en Colombia de un instrumento jurídico que permitiera impedir el ingreso de productos, materias primas o insumos provenientes de proveedores que utilicen trabajo forzoso.

Estados Unidos ha usado los aranceles como su principal herramienta de presión hacia sus socios conmerciales. Foto: Getty Images

Según explicó Díaz, Estados Unidos necesitaba comprobar que Colombia contaba con una norma y con un sistema para gestionar ese riesgo. El objetivo, precisó, no debería ser imponer prohibiciones generales a las importaciones procedentes de un determinado país, sino identificar productos y proveedores específicos sobre los cuales existan riesgos.

“No puede ser prohibir todas las importaciones de China. Hay que focalizar cuáles son y hacer gestión del riesgo”, señaló.

Díaz recordó que durante el gobierno anterior la expedición de esa regulación no avanzó por diferencias entre entidades sobre quién debía emitirla. Ahora, según indicó, el Ministerio de Comercio ya avanzó en el decreto, que fue conocido por el sector privado durante su etapa de comentarios.

Donald Trump y Abelardo De La Espriella, mejor que nunca: “Yo respaldé a un caballero”, dijo el presidente de EE. UU.

Ese paso podría destrabar la negociación con Estados Unidos y abrir la puerta al retiro del arancel. Sin embargo, el presidente de Analdex dijo que todavía no hay señales similares frente a las medidas que afectan productos de acero y aluminio.

En ese caso, aseguró que no tiene información sobre avances concretos, aunque recordó que Washington ha negociado reducciones con otros socios comerciales, entre ellos Brasil y Canadá.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, al cual se le envían 30 % de las exportaciones nacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

El frente arancelario se suma a otras preocupaciones de los exportadores colombianos. Díaz volvió a advertir sobre el impacto de la revaluación del peso, particularmente en las exportaciones no minero-energéticas.

Según sus cálculos, una apreciación fuerte de la moneda podría poner en riesgo hasta el 22 % de esas ventas externas. Sectores como café, flores y banano ya estarían sintiendo el efecto de recibir menos pesos por los dólares facturados en el exterior.

Lupa al “sinceramiento” del Presupuesto General: la reacción de los mercados y la discusión de la nueva ley de ajuste fiscal

Díaz insistió en que la competitividad no depende únicamente de la tasa de cambio. Planteó que también se requiere reducir inflación, tasas de interés, déficit fiscal y extracostos asociados con energía, transporte y trámites.

El presidente de Analdex también se refirió a las exportaciones de carbón a Israel. Señaló que el gremio tiene conocimiento de que el Gobierno colombiano estaría dispuesto a autorizarlas nuevamente y pidió avanzar además en la reactivación del acuerdo comercial entre los dos países.

Para Analdex, el reto inmediato es doble: recuperar condiciones de acceso en mercados estratégicos como Estados Unidos e Israel y, al mismo tiempo, evitar que la apreciación del peso termine neutralizando las ventajas obtenidas por la vía comercial.