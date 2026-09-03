Terpel renueva sus combustibles: estas son las novedades para conductores

Para millones de colombianos, el carro, la moto o el camión son herramientas esenciales para trabajar, estudiar, movilizarse o desarrollar un negocio. Por eso, el costo de cada tanqueada es un factor importante en el presupuesto de los hogares y de quienes viven de la movilidad.

El cambio que se acerca: Terpel prepara su red para la era de los carros eléctricos

En respuesta a esta necesidad, Terpel reformuló su portafolio de combustibles y presentó Terpel GT Premium, una nueva generación de gasolina y diésel que, según la compañía, busca ofrecer mayor rendimiento, cuidado del motor y desempeño.

La evolución es resultado de más de cinco años de investigación y desarrollo y cuenta con la aprobación Top Tier+, un reconocimiento internacional asociado con estándares de limpieza y protección del motor. La compañía señala que sus combustibles ayudan a mantener limpios los componentes internos y a reducir la acumulación de residuos que pueden afectar el rendimiento.

Además, ICONTEC acompaña la certificación de las plantas y estaciones de Terpel, con el objetivo de respaldar la confiabilidad de la medida y la calidad del combustible que reciben los usuarios.

El objetivo de la empresa es llevar estos combustibles de nueva generación a las más de 2.000 estaciones de servicio. Foto: Cortesía Terpel

“Con Terpel GT Premium elevamos el estándar de la categoría al poner a disposición de los colombianos un portafolio de combustibles superiores a los que actualmente ofrece el mercado. Desarrollamos productos con los más altos estándares internacionales de calidad, desempeño y protección del motor para brindar una experiencia diferencial en cada trayecto. Esta apuesta refleja nuestro compromiso permanente con la innovación y con ofrecer soluciones que generen más valor para nuestros clientes”, afirmó Óscar Bravo, presidente de Terpel.

¿Qué cambia para los conductores?

El nuevo portafolio incluye tres opciones. Terpel GT Premium Diésel puede optimizar el consumo hasta en 2,9 %, además de ayudar a proteger el motor contra la corrosión y mantener limpios los inyectores.

Por su parte, Terpel GT Premium Corriente puede eliminar hasta 2,3 % de los residuos de la combustión y contribuir a recuperar el desempeño del vehículo.

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Para quienes buscan mayor rendimiento está Terpel GT Premium Extra98, que puede reducir el consumo hasta 4 %, aumentar la potencia hasta 3,4 % y disminuir las emisiones hasta 3,7 %. Está dirigida especialmente a vehículos de alta compresión, turbocargados o supercargados, aunque puede ser utilizada por cualquier vehículo a gasolina.

Terpel, que cuenta con más de 2.000 estaciones de servicio y una participación cercana al 43 % del mercado de combustibles en Colombia, ya comenzó la expansión del portafolio. La meta es alcanzar cobertura nacional hacia finales de 2026.