Gobierno congela el precio de la gasolina y el ACPM durante septiembre por terremoto del 10 de agosto

El Gobierno Nacional anunció este sábado, 29 de agosto, que no aumentará los precios de referencia de la gasolina corriente ni del ACPM durante septiembre de 2026, como una medida de apoyo a las familias colombianas y, especialmente, a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida busca aliviar la situación financiera de los hogares y evitar que un incremento en los combustibles eleve los costos asociados al transporte de alimentos y bienes de primera necesidad.

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Los precios se mantendrán sin aumentos durante septiembre

El Gobierno también señaló que mantener estables estos precios permitirá facilitar la movilización de equipos de socorro y ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas por el terremoto.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, afirmó que la decisión tiene como propósito respaldar especialmente a las familias afectadas por la emergencia.

Evitar que los costos de transportar alimentos, medicinas y ayuda humanitaria recaigan sobre quienes resultaron más afectados.

La funcionaria también aseguró que las autoridades harán seguimiento al cumplimiento de los precios anunciados en las estaciones de servicio del país.

Según el comunicado, la decisión fue posible gracias a las condiciones del mercado y se implementa mediante la actualización de los indicadores de precios de los combustibles.

El Gobierno estima que esta decisión representará un ahorro de $152.600 millones para la Nación al finalizar 2026, siempre que se mantengan los supuestos actuales relacionados con los precios de los biocombustibles y el ajuste de la TRM.

Estos son los precios de referencia nacionales de la gasolina corriente y el ACPM que se mantendrán sin aumentos durante septiembre de 2026. Foto: Comunicado Oficial Ministerio de Minas y Energía

¿Qué significa esta medida para los conductores?

Los precios de venta al público (PVP) de referencia definidos con la CREG se mantendrán sin aumentos durante septiembre en todo el país.

El Gobierno aclara que los precios de referencia son los valores base establecidos a nivel nacional a partir de los cuales se calcula el precio final en cada estación de servicio.

Por esa razón, el valor que finalmente paga el consumidor puede variar dependiendo de los costos de distribución y de los impuestos establecidos en cada municipio.

La medida comenzó a aplicarse este 29 de agosto y estará vigente durante todo septiembre de 2026 para la gasolina corriente y el ACPM.

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El Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda solicitaron a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las autoridades territoriales intensificar las labores de inspección y vigilancia en las estaciones de servicio.

El objetivo, según el comunicado, es verificar que se cumplan los precios de referencia establecidos por el Gobierno durante el periodo de aplicación de la medida.