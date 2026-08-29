Nuevo temblor sacudió a Colombia este 29 de agosto: SGC reveló detalles de los movimientos telúricos registrados durante la tarde

Colombia sigue adelante con las labores de recuperación tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, un evento que provocó afectaciones en distintas regiones del país, entre ellas Buenaventura, Manizales, Pereira, Cali y varios municipios del departamento del Chocó.

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Sin embargo, durante la tarde de este sábado, 29 de agosto, el país volvió a registrar movimientos sísmicos, especialmente en el departamento del Chocó, una de las zonas más afectadas por el terremoto.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), uno de los temblores de mayor magnitud tuvo como epicentro el municipio de Totoró, con una magnitud de 3.9 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

Aunque este movimiento telúrico se registró a las 4:21 p. m., la entidad ha reportado hasta el momento otros cuatro sismos, todos de menor magnitud y con epicentro en el departamento del Chocó.

Además, de los cinco sismos registrados durante la tarde de este sábado, tres tuvieron como epicentro el municipio de Totoró, uno ocurrió en Istmina y otro se registró en el área de influencia del volcán Galeras, en Pasto.

Las autoridades mantienen las alertas a cualquier novedad que se presente, especialmente en esta zona y otras, con el fin de realizar el despliegue de ayuda necesaria dependiendo de la emergencia que pueda ocurrir en el momento.

La actividad sísmica es frecuente en Colombia por su ubicación geológica, marcada por la interacción de diversas placas tectónicas. Debido a esta condición, el SGC realiza una vigilancia permanente de los movimientos que se presentan en el territorio nacional y divulga datos como su magnitud, profundidad, hora de ocurrencia y localización, con el fin de informar oportunamente a la población.

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Además, muchos usuarios han estado pendientes de la actividad sísmica en el país, debido a los hechos del pasado 10 de agosto. Los reportes oficiales han aclarado lo vivido, evitando las noticias falsas y alarmantes que causan temor y pánico en los habitantes.