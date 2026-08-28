Reportan nuevo temblor en Colombia la noche de este viernes, 28 de agosto: SGC entregó detalles del epicentro y profundidad

Nuevos movimientos telúricos fueron reportados la noche de este viernes, 28 de agosto, en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que los sismos se presentaron en el departamento del Chocó.

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De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el primer temblor de la noche se registró a las 7:16 p. m., hora local, y tuvo como epicentro el municipio de Istmina, Chocó. La entidad precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 40 kilómetros de la superficie.

A este se suma otro sismo, cuyo epicentro se ubicó en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. Según informó la entidad, el movimiento telúrico se registró a las 9:03 p. m., hora local, a una profundidad de 40 kilómetros y una magnitud de 2,5.

Reporte de los sismos ocurridos en la noche de este viernes. Foto: Captura de pantalla SGC

Posteriormente, se registró otro temblor de magnitud 2,4, con epicentro en el municipio de Istmina, en el mismo departamento. La entidad precisó que el evento sísmico ocurrió a las 9:48 p. m. y tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Finalmente, hasta el momento, en el municipio de Litoral del San Juan (Docordó), Chocó, se registró un sismo de magnitud 2,4, con una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros. El evento sísmico ocurrió a las 10:26 p. m.

Hasta el momento no se ha informado de daños materiales ni personas afectadas por este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

Además, estos eventos ocurren en un contexto de permanente vigilancia sísmica en el país tras el devastador terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

El SGC reportó un nuevo movimiento telúrico en Chocó durante la noche de este 28 de agosto. Foto: Getty Images

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras.

La entidad recordó la necesidad de realizar una evacuación de manera rápida, pero siempre con precaución, revisando las condiciones del lugar para detectar posibles riesgos.

Durante este proceso, recomendó no utilizar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, debido a que estas zonas no garantizan mayor protección y podrían verse afectadas por la caída de elementos o daños estructurales durante un sismo.