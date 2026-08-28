Prepárese para este fin de semana: según el Ideam, se esperan lluvias en varios territorios de Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer cómo será el clima nacional en este último fin de semana de agosto. Mientras algunas regiones tendrán lluvias de diferente intensidad, en otras continuarán las altas temperaturas y los fuertes vientos.

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Viernes 28 de agosto

Para el viernes, se esperan lluvias de variada intensidad durante la tarde y la noche en diferentes sectores del territorio nacional. La mayor presencia de precipitaciones estará en la región Pacífica, aunque también podrían registrarse lluvias en sectores de la Amazonía y la Orinoquía.

Los mayores acumulados se pronostican en zonas de Magdalena, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guainía, Guaviare y Amazonas.

En el occidente del mar Caribe se mantendrán condiciones de viento fuerte, con velocidades de hasta 20 nudos, equivalentes a 37 km/h, y oleaje que podría alcanzar los tres metros. En la península de La Guajira, los vientos podrían superar los 40 km/h.

Sábado 29 de agosto

Según el Ideam, para este día se prevé un incremento de las precipitaciones en amplios sectores del país, principalmente durante la tarde y la noche.

Las lluvias más significativas se concentrarían en las regiones Pacífica y Orinoquía, además del norte de la región Andina y el sur de la región Caribe.

Los mayores acumulados podrían presentarse en sectores de Cesar, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.

La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros), según el Ideam. Foto: Ideam

Las zonas afectadas por el terremoto también tendrán lluvias, especialmente en sectores de Antioquia, Risaralda, Quindío, Chocó y el occidente de Valle del Cauca y Cauca. Debido a estas condiciones, se recomienda tener especial atención a las alertas por posibles movimientos en masa en el piedemonte llanero y amazónico, y el litoral Pacífico.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias de baja intensidad, principalmente en la isla de San Andrés y cayos cercanos.

Domingo 30 de agosto

Para el domingo, se espera una disminución de las precipitaciones frente al día anterior en buena parte del país. Sin embargo, la región Pacífica continuará con lluvias y existe la posibilidad de que algunas alcancen una intensidad fuerte durante la tarde y la noche.

También se podrían presentar lloviznas en La Mojana y en sectores de Cesar, Sucre, sur de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Guaviare y Vaupés.

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A lo largo del fin de semana persistirán las altas temperaturas en sectores del Caribe, el litoral Pacífico y el valle del río Magdalena. Al mismo tiempo, se mantienen las alertas por incendios de la cobertura vegetal, especialmente en Tolima, Cundinamarca, Nariño y Huila.

El Ideam también mantiene la vigilancia sobre los niveles bajos de las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena, una situación que continúa representando un factor de atención para las autoridades.