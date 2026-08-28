Gobierno de Abelardo De La Espriella activa plan de choque de seguridad y refuerza la defensa antidrones en Cesar

El Gobierno nacional activó un plan de choque de seguridad en el Cesar, con sistemas antidrones y el refuerzo de las operaciones de inteligencia y control territorial en varios municipios.

Abelardo De La Espriella viajará a Valledupar por situación de orden público y envía mensaje a criminales: “No van a intimidar al Estado ni a doblegar a nuestra Fuerza Pública”

Gobierno refuerza seguridad y defensa antidrones en el Cesar

El Gobierno nacional anunció, a través de un comunicado oficial, las nuevas medidas de seguridad para el departamento del Cesar, tras un Consejo de Seguridad extraordinario, encabezado por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

Las decisiones se tomaron en respuesta a los recientes ataques con drones y hostigamientos atribuidos a grupos armados al margen de la ley.

La estrategia contempla acciones de reacción rápida para proteger a la población civil, recuperar el orden público y enfrentar las capacidades delictivas de las estructuras que operan en las zonas más afectadas del departamento.

Uno de los principales componentes será el refuerzo de las capacidades de defensa frente a amenazas mediante drones.

De manera inmediata, se desplegarán sistemas antidrones en los municipios de El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya. Este esquema también se extenderá a Valledupar.

El Gobierno ordenó, además, fortalecer la seguridad en torno al oleoducto y a la infraestructura estratégica de la región, con el propósito de impedir que las organizaciones criminales obtengan recursos a través de la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos.

Dentro de las operaciones previstas también está el cierre del denominado “corredor del oro criminal”, como parte de las acciones dirigidas contra las estructuras que operan en el territorio.

Aguachica tendrá una atención prioritaria dentro del plan. El municipio fue identificado como un eje logístico clave para las estructuras delictivas, por lo que allí se concentrarán esfuerzos de inteligencia y acciones de intervención operativa.

Las medidas comenzarán a ejecutarse de manera inmediata y contarán con seguimiento directo del Gobierno nacional.

El objetivo, según el comunicado, es recuperar el control territorial, anticiparse a nuevos ataques y reforzar la protección de las comunidades del Cesar.

Comunicado de la Presidencia de la República con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional tras el Consejo de Seguridad extraordinario en el Cesar. Foto: Presidencia de la República

Ataque con drones en Pelaya dejó militares heridos

El hecho que desencadenó la reacción del Gobierno ocurrió en zona rural de Pelaya, Cesar, donde tropas del Ejército que adelantaban operaciones fueron atacadas con un sistema de lanzamiento que empleó más de 40 artefactos explosivos.

Según el reporte conocido, al menos dos soldados profesionales resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico; su pronóstico fue reportado como reservado.

El ataque se produjo en medio de enfrentamientos entre unidades militares y un grupo armado ilegal.

🚨#URGENTE

Pelaya, Cesar, necesita atención. El miércoles los soldados de nuestro Ejército Nacional fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde un dron, una arremetida contra la Fuerza Pública que dejó a cuatro uniformados gravemente heridos. Este jueves se han… pic.twitter.com/pZCGNFnZ7O — Claudia Margarita Zuleta Murgas (@claudiamzuleta) August 27, 2026

Reportes preliminares publicados por algunos medios señalan que la ofensiva comenzó con ráfagas de fusil y, posteriormente, se utilizaron explosivos lanzados desde drones.

La situación generó preocupación por el uso de esta tecnología en acciones contra la Fuerza Pública.

El episodio ocurrió, además, en un contexto de recientes hechos de violencia en esta zona del sur del Cesar.