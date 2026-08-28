La CAR salió a prevenir incendios forestales y terminó encontrando quemas ilegales en Cundinamarca

Un operativo conjunto entre autoridades ambientales y la Fuerza Pública permitió intervenir una quema a cielo abierto que se realizaba en zona rural de Guachetá, Cundinamarca. La actividad, relacionada con la obtención de carbón vegetal, fue detenida luego de que las autoridades encontraran seis pilas de combustión.

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La intervención se desarrolló en la vereda Ranchería y contó con la participación de técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (Uiga) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), así como integrantes del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La acción hace parte de la Ruta de Preparación Climática implementada por la CAR, mediante la cual la entidad busca fortalecer sus capacidades para responder ante incendios forestales y otras emergencias ambientales. Con esta estrategia, la corporación incorporó brigadistas entrenados a los operativos de alto impacto realizados junto con la Fuerza Pública.

Durante la diligencia, las autoridades identificaron seis pilas en combustión en las que se estaban quemando piezas de retal de madera. En conjunto, el material alcanzaba un volumen aproximado de 76 metros cúbicos. La situación generaba un riesgo adicional debido a que algunos de los residuos contenían elementos metálicos como puntillas, tornillos y alambres, los cuales pueden producir emisiones contaminantes cuando son sometidos al fuego.

Los hechos ocurrieron en medio de los fuertes incendios forestales que está viviendo el país en territorios como Tolima. Foto: Foto suministrada a SEMANA por la Gobernación del Tolima

“Las quemas a cielo abierto generan alta afectación a los ecosistemas y a la salud de las personas. Por ello, desde la CAR hemos dispuesto el acompañamiento de brigadistas entrenados para apoyar las labores que permitan controlar incendios forestales y otras emergencias”, explicó Bryan Guillermo Martínez, subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR.

De acuerdo con la corporación, la combustión de este tipo de materiales puede liberar gases, vapores y diferentes contaminantes, entre ellos material particulado, hidrocarburos aromáticos, compuestos orgánicos volátiles, acroleína, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.

Además del impacto sobre la calidad del aire, las autoridades consideran que estas quemas constituyen una actividad de alto riesgo por la posibilidad de que las llamas se propaguen y desencadenen incendios de mayores proporciones. Por ello, la brigada de emergencias de la CAR realizó las labores necesarias para sofocar las seis pilas que permanecían encendidas.

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El procedimiento terminó con la captura de dos personas que fueron encontradas realizando las quemas. Ambas fueron trasladadas hasta el municipio de Ubaté para ser puestas a disposición de las autoridades y avanzar en su correspondiente judicialización.

Con este tipo de operativos, la CAR busca reforzar las acciones de prevención y control frente a actividades que puedan generar afectaciones ambientales y aumentar el riesgo de incendios en los municipios de su jurisdicción.