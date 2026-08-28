El balance de afectaciones provocado por el fuerte sismo registrado en San José del Palmar, Chocó, continúa aumentando mientras las autoridades avanzan en la atención de las zonas impactadas. De acuerdo con el más reciente reporte, con corte a las 6:30 de la mañana de este 28 de agosto de 2026, el movimiento telúrico deja cientos de víctimas.

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Según las cifras consolidadas, 16 departamentos y 496 municipios han reportado algún tipo de afectación tras el terremoto de magnitud 7,4. En total, las autoridades estiman que 196.614 familias resultaron afectadas, lo que representa 406.963 personas que han sufrido afectaciones por el evento sísmico.

Hasta el momento, el reporte oficial estima 331 personas fallecidas, mientras que otras 4.449 resultaron heridas como consecuencia del movimiento telúrico y los daños ocasionados en las estructuras.

Las labores de búsqueda y atención también continúan debido a que 152 personas permanecen desaparecidas. En medio de los operativos desplegados en las zonas más afectadas, los organismos de emergencia han conseguido rescatar con vida a 364 personas.

Edificio colapsado en Cali tras el terremoto del lunes 10 de agosto. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Por otro lado, el reporte registra 187.852 viviendas averiadas, mientras que 33.395 quedaron completamente destruidas. A esto se suma la afectación de edificaciones, 6.383 edificios presentan daños, mientras que otros 655 colapsaron.

El terremoto también ocasionó daños importantes en infraestructura esencial para las estructuras que prestan algún tipo de servicio esencial. En el sector salud, 388 centros asistenciales resultaron afectados, una situación que representa un desafío para la atención de las personas damnificadas y heridas.

Asimismo, en total 3.925 centros educativos presentan algún nivel de afectación y 4.366 centros comunitarios registraron daños. Por su parte, las autoridades reportaron 472 vías afectadas, además de daños en 77 puentes vehiculares y 9 puentes peatonales. En materia de transporte aéreo, cinco aeropuertos presentan afectaciones.

Hasta el momento, 125 acueductos han sufrido algún tipo de daño, lo que puede dificultar el acceso al agua potable para las comunidades ubicadas en las zonas golpeadas por el sismo.

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La emergencia también ha tenido consecuencias sobre los animales, el balance actualizado señala que 2.161 animales resultaron afectados, mientras que los equipos de atención y rescate han logrado poner a salvo a 2.949 animales.

Las cifras corresponden al corte de las 6:30 a. m. del 28 de agosto de 2026 y pueden presentar modificaciones a medida que avanzan las labores de evaluación de daños, búsqueda y rescate y consolidación de los reportes provenientes de los municipios afectados.

El panorama deja así una emergencia de gran magnitud, con cientos de miles de personas damnificadas y daños que comprometen viviendas, edificaciones, servicios públicos, centros de salud, instituciones educativas y corredores de movilidad.