Dos hombres deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario tras ser señalados por la Fiscalía de provocar un incendio forestal en zona rural de Dolores, Tolima.

El fuego afectó cerca de seis hectáreas de vegetación y fauna silvestre.

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La Fiscalía los señala de realizar quemas no autorizadas en zona rural de Dolores

El caso ocurrió el pasado 25 de agosto en un predio ubicado en la vereda La Guacamaya.

Según la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Policía llegaron al lugar y encontraron a Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado avivando el fuego, en medio de unas quemas que no estaban autorizadas.

Una revisión técnica permitió establecer que el incendio provocó daños en el suelo y la cobertura vegetal de un área cercana a las seis hectáreas.

La emergencia también tuvo impacto sobre especies de fauna silvestre de la zona.

Por la magnitud del incendio fue necesario solicitar el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores.

Los uniformados trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego siguiera avanzando.

La Fiscalía informó sobre la judicialización de dos hombres señalados de provocar un incendio forestal en zona rural de Dolores, Tolima. Foto: Boletín Fiscalía General de la Nación

Ya habían recibido una advertencia

La Fiscalía señaló que este episodio no sería un hecho aislado.

El 24 de julio, las autoridades ya habían requerido a los mismos hombres por una conducta similar y les habían advertido que este tipo de quemas estaban prohibidas.

Con estos antecedentes y los elementos materiales probatorios recopilados, una fiscal de la Seccional Tolima imputó a los dos hombres por los delitos de incendio y deforestación.

Morales Herrera y Merjado Hurtado no aceptaron los cargos.

Sin embargo, el juez de control de garantías determinó que deberán cumplir una medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.

Los incendios forestales representan una amenaza para la vegetación, los suelos y las especies silvestres, especialmente cuando las llamas se extienden fuera de control.

Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado fueron presentados ante un juez y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, según informó la Fiscalía General de la Nación. Foto: Foto cortesía Fiscalía General de la Nación

En este caso, la afectación registrada en Dolores alcanzó cerca de seis hectáreas y requirió la intervención de los Bomberos para contener el fuego.

El hecho ocurrió en un momento en el que las autoridades mantienen la atención sobre las emergencias asociadas a incendios en diferentes zonas del Tolima.

Las quemas no autorizadas pueden convertirse en emergencias de mayor magnitud cuando el fuego se extiende a áreas de cobertura vegetal.

La situación también pone de presente la importancia de acatar las advertencias de las autoridades frente a este tipo de prácticas.

En el caso de Dolores, según la Fiscalía, los dos hombres ya habían sido requeridos el 24 de julio por una conducta similar y habían recibido una advertencia sobre la prohibición de continuar con las quemas.