Grave accidente en Bogotá involucra a tres vehículos: un camión que llevaba perritos terminó volcado en la vía

Un grave accidente de tránsito se presentó en la mañana de este viernes, 28 de agosto, en la localidad de Usaquén, en la ciudad de Bogotá. En el hecho resultaron involucrados tres vehículos.

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De acuerdo con el reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, todo se dio a las 5:20 de la mañana en la calle 146 con carrera 13, barrio Cedritos, entre un carro particular, un camión tipo furgón que llevaba animales y una ruta escolar.

“Grupo guía llega a la calle 146 con carrera 13 en Usaquén, y confirman el siniestro múltiple entre automóvil, bus escolar y camión, que sufre volcamiento”, indicó en un primer momento.

Además, se conoció una fotografía en la que se ve al camión totalmente volcado, mientras que en otra se observa que la ruta escolar sufrió afectaciones en su parte delantera.

Según las primeras hipótesis, el siniestro se ocasionó por un supuesto exceso de velocidad y porque, además, uno de los involucrados habría ignorado la señal de pare.

Ante lo ocurrido, habitantes del sector se sorprendieron debido al estruendo y ayudaron a los afectados, al tiempo que avisaron a las autoridades y los organismos de emergencia.

Hasta el punto llegaron paramédicos y la respectiva grúa para lograr levantar el vehículo. Asimismo, agentes de tránsito hicieron las labores para controlar el tráfico, que se vio afectado durante la mañana.

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“Un camión se estrelló con una ruta y una camioneta y luego se volcó con perros adentro. A pesar de que hay reductores de velocidad, el conductor manejaba a tal velocidad que no pudo controlar el choque y terminó volcado”, indicó una usuaria en redes sociales.

La mujer explicó que allí iban por lo menos 12 perros, que posteriormente fueron subidos a otro furgón, pero sin que supuestamente se les hiciera una valoración médica tras lo que fue el choque.

“Las puertas del camión por dentro están sumidas, por lo cual es posible que los perros estén muy golpeados. Esperemos que les den la asistencia correspondiente en la veterinaria del colegio canino y que el equipo de veterinarios sea más profesional y cuidadoso que los conductores que tienen”, agregó.

Por otra parte, hasta el momento no se ha confirmado si alguna persona resultó herida, aunque ya se realizaron las labores y el paso por esta zona fue habilitado con normalidad.