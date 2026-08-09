Tragedia en Ibagué: joven de 23 años murió tras chocar en motocicleta contra una glorieta

Durante la madrugada del domingo 9 de agosto se registró un grave accidente de tránsito en inmediaciones de la glorieta de la Casa de la Moneda, ubicada en la variante de Ibagué. El siniestro terminó en tragedia y cobró la vida de Yessica León, una joven de 23 años que se movilizaba en una motocicleta involucrada en el accidente.

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Tras el siniestro, la joven fue trasladada de urgencia a la Clínica Nuestra, donde recibió atención médica y permaneció bajo observación debido a la gravedad de las lesiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció pocos minutos después de su ingreso al centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.

Además, en el mismo hecho resultó lesionado un hombre, quien se movilizaba junto a la joven en una motocicleta negra y, según versiones preliminares, era quien conducía el vehículo. Hasta el momento, las circunstancias que provocaron el accidente no han sido esclarecidas y las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las posibles causas del hecho que terminó en tragedia.

Las heridas que sufrió fueron de tal gravedad que falleció pocos minutos después de su ingreso al centro asistencial. Foto: Getty Images

De acuerdo con las primeras versiones conocidas sobre el caso, la motocicleta en la que se movilizaban la joven y su acompañante impactó contra la glorieta por circunstancias que aún no han sido establecidas. La fuerza de la colisión provocó que ambos ocupantes fueran arrojados hacia el deprimido.

Por el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias y los factores que provocaron el grave accidente que cobró la vida de la joven de 23 años, mientras la comunidad de Ibagué permanece consternada por lo ocurrido, especialmente familiares y allegados de la fallecida.

Para prevenir este tipo de accidentes y evitar la pérdida de vidas, la Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos seguros que contribuyan a prevenir los siniestros viales y proteger la vida de todos los actores en las vías.