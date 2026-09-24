Abelardo De La Espriella confirma que una integrante de las disidencias de las Farc se entregó: “No quieren terminar en una bolsa”

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en las últimas horas se sometió a la justicia una mujer que era integrante de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc y que está al mando de alias Iván Mordisco.

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Esta persona fue identificada como Karen Yiceth Chocue Velasco, conocida con los alias de Tatiana o Quiricú.

El hecho se presentó en el municipio de Rosas, en el departamento del Cauca, según señaló el jefe de Estado a través de su cuenta de X. “Era suplente de la dirección del frente y encargada de su comisión de sanidad”, señaló.

El máximo mandatario publicó una foto de la señalada delincuente y, además, confirmó que esta persona entregó un fusil, una pistola, un carro, 27 proveedores y 902 cartuchos.

De igual manera, habría participado en ataques contra las tropas en La Leona y Pepinal, en una acción terrorista contra las Fuerzas Especiales y en la llamada Retoma a El Plateado. “Ahora deberá responder ante la justicia”, dijo el presidente.

“Se están entregando porque no quieren terminar en una bolsa. A los narcoterroristas que sigan atacando a Colombia los perseguiremos y daremos de baja como en derecho corresponde”, agregó.

El presidente cerró el mensaje dejando en claro que la ofensiva contra los delincuentes no se detiene y la Fuerza Pública irá detrás de estos.

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En otro mensaje en su cuenta de X, De La Espriella confirmó un duro golpe contra el narcotráfico. En el puerto de Cartagena, la Policía Antinarcóticos incautó 885 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un bloque de piedra travertino.

De acuerdo con las autoridades, la droga llegó procedente del Callao, Perú, y tenía como destino Valencia, España.

“La inspección del contenedor impidió que más de 2,2 millones de dosis llegaran al mercado internacional. Seguimos golpeando las rutas y las finanzas del narcotráfico”, dijo el máximo mandatario.