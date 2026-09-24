El congresista Daniel Briceño ha sido uno de los abanderados de la idea de no aceptar un esquema de seguridad, con el fin de ahorrarle recursos a la Nación. Sin embargo, seguidores e incluso políticos de otras colectividades le han hecho un llamado para que acepte el esquema, dada la alta inseguridad que se vive en el país y los riesgos que corre por su trabajo legislativo.

Hace algunas horas, Briceño se volvió a pronunciar al respecto; aseguró que agradecía a las autoridades que nuevamente le ofrecieron designarle policías para acompañarlo en sus recorridos y en el día a día del cargo.

Daniel Briceño aseguró que no aceptará policías para su protección mientras Bogotá enfrenta, según sus declaraciones, un déficit de más de 6.000 uniformados. Foto: Paula López

Sin embargo, su respuesta volvió a ser negativa y enmarcada en una idea de priorizar la cantidad de uniformados para la capital colombiana, detallando que esta cuenta con un alto déficit.

“Mientras Bogotá está en un déficit de más de 6.000 policías, no puedo aceptar que les quiten a los ciudadanos para darme a mí. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ojalá que los políticos que tienen policías a su disposición revisen el gran déficit de pie de fuerza en el que se encuentra Bogotá y Colombia”, detalló Briceño en un trino.

El representante Daniel Briceño reiteró sus críticas a los esquemas de seguridad y defendió su decisión de no contar con escoltas asignados por las autoridades. Foto: Esteban Vega La Rotta

Es importante recordar que el congresista ha sido uno de los grandes críticos de los esquemas de seguridad. De hecho, hace algunos días respaldó el recorte que se hizo en la UNP a un gran número de esquemas de seguridad que no tenían sustento alguno.

“Les quitan las camionetas blindadas y los escoltas y pierden la cabeza. Ya no pueden ir a hacer mercado, a un restaurante o movilizarse sin un séquito de gente. Creen que andar en una Toyota les da estatus. El recorte a la UNP es más que necesario”, dijo.

Es importante reiterar que dentro del recorte de esquemas estuvieron incluidos influenciadores del petrismo, exfuncionarios, entre otros, que no requerían de una seguridad rigurosa en sus desplazamientos.