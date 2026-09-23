Contundente respuesta de Abelardo De La Espriella por imagen que se volvió viral portando una pistola mientras patrullaba Santa Marta

En medio de la discusión que se abrió en varios sectores del país por la imagen viral del presidente Abelardo De La Espriella patrullando varios barrios de Santa Marta, el jefe de Estado realizó una inesperada publicación en sus redes sociales.

“Fue dado de baja”: De La Espriella mete presión a quienes están detrás del paro armado en Santa Marta con operativo

En una historia de su cuenta personal de Instagram, el mandatario se refirió al impacto que generó el hecho de que portara una pistola en el cinto y un chaleco antibalas durante su recorrido por varios sectores críticos de la capital del departamento del Magdalena, en la noche del martes de esta semana.

Historia en la cuenta personal de Instagram del presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Historia en su cuenta personal de Instagram que publicó el presidente Abelardo De La Espriella.

Esto se traduce en un claro mensaje del presidente a los criminales que intentan intimidar a los ciudadanos de Santa Marta con amenazas de paro armado o que actúan en otras regiones del territorio nacional.

El paro armado lo anunciaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, luego de que la Fuerza Pública dio de baja, por directriz del mandatario colombiano, a uno de sus cabecillas: alias Cholo.

Esta semana, De La Espriella ordenó la militarización de Santa Marta para evitar que escalara el paro armado y afectara el comercio de Santa Marta.

“Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes. A los bandidos de Los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”, publicó el jefe de Estado luego del segundo consejo de seguridad que encabezó en la capital del departamento del Magdalena.

Y agregó: “La militarización del Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente”.

Tomás Uribe reaccionó tras el patrullaje del presidente Abelardo De La Espriella en Santa Marta

“A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia. Que lo tengan muy claro: el Estado no se arrodilla ante los criminales”, puntualizó De La Espriella en su cuenta personal de X.