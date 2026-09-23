Accidente en el Senado: ventana cayó sobre periodista y denuncian falta de recursos para mantenimiento

Un grave accidente ocurrió este miércoles, 23 de septiembre, en las instalaciones del Congreso: una ventana cayó sobre una periodista en la oficina de prensa del Legislativo. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, lamentó los hechos y alarmó sobre la escasez de recursos para el mantenimiento de la edificación.

La comunicadora Luna Mejía, del diario El Espectador, se encontraba reportando el acontecer del Congreso en la sala que se tiene dispuesta para los medios de comunicación, cuando se desprendió una de las ventanas de la infraestructura.

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Así lo detalló la jefa de recursos humanos del Senado, María Mónica Pérez, por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública: “Hoy, 23 de septiembre del presente año, se presentó un accidente laboral con la periodista Luna Mejía por la caída de una ventana en la oficina de prensa”.

De acuerdo con el texto, una vez ocurrió la emergencia, se activaron los protocolos: “Fue atendida por el personal médico del Senado de la República; posteriormente, fue remitida a urgencias del Hospital San Ignacio en compañía de funcionarios del Senado. A esta hora, la comunicadora se encuentra estable y consciente”.

El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera) Foto: Álvaro Tavera

Pérez advirtió que la entidad no ha tenido presupuesto para el mantenimiento y modernización de una estructura que fue construida hace cien años: “En los últimos períodos, al Senado de la República no le han sido asignados recursos por parte del Ministerio de Hacienda para el correcto mantenimiento y restauración de nuestra infraestructura física”.

A esa preocupación se sumó el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien le pidió al área administrativa del Senado adelantar una revisión rigurosa de la edificación: “Tenemos dificultades financieras desde hace unos años. Hemos reiterado que se requieren recursos para el mantenimiento”.

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Agregó: “Tengo que decirlo con tristeza. Desde hace cuatro años y ahora, se vienen presentando situaciones que no permiten que se haga una revisión como tiene que hacerse del recinto del Senado. Se pidió una ayuda de presupuesto, hemos tenido eco y oídos sordos”.