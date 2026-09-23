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Protesta en el Congreso por supuestas “jugaditas” del Pacto Histórico

Diferentes sectores políticos rechazan la conducta del partido de izquierda en la Cámara de Representantes.

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Redacción Semana
23 de septiembre de 2026 a las 12:11 p. m.
Protesta de representantes a la Cámara en el Congreso este 23 de septiembre.
Protesta de representantes a la Cámara en el Congreso este 23 de septiembre. Foto: Suministrada a Semana.

Congresistas de diferentes bancadas se dieron cita este miércoles, 23 de septiembre, en el salón Elíptico de la Cámara de Representantes para reprochar las supuestas “jugaditas” del Pacto Histórico con las que pretenderían sabotear el trabajo legislativo.

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Por iniciativa del Partido Liberal, los políticos llegaron con los siguientes mensajes al recinto: “Más trabajo, menos show. ¡Dejen trabajar! Colombia necesita debate con argumentos". A la protesta se sumaron miembros del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de La U.

Los congresistas le exigen al Pacto Histórico altura en las conversaciones y que deje a un lado las estrategias para obstaculizar la agenda legislativa.