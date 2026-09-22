Santa Marta y La Guajira enfrentan un paro armado, pero el Pacto Histórico tiene a MinDefensa en una moción de censura absurda

Aunque el ministro de Defensa, Jorge Mora, acudió la semana pasada a una moción de censura en la plenaria del Senado, el Pacto Histórico insistió en este mecanismo, pero en la Cámara de Representantes para intentar, sin posibilidad alguna, sacar al funcionario de dicha cartera.

Sin embargo, la polémica se ha dado porque mientras se adelanta este debate en la Cámara, Santa Marta y La Guajira viven un paro armado de los delincuentes, bajo órdenes de las Autodefensas Conquistadores de La Sierra, que decidieron sembrar el terror luego de la muerte de tres de sus cabecillas: alias Cholo, alias Bendito Menor y su novia, alias la Bebecita.

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Por esa razón, sectores mayoritarios consideran que es un “absurdo” adelantar esta moción de censura cuando el ministro lleva un mes en la cartera y que debería estar atendiendo los problemas de orden público.

El representante a la Cámara Guillermo Blanco cuestionó la citación y aseguró que se está perdiendo el tiempo.

“Me da vergüenza tener acá sentado al ministro de la Defensa y a la cúpula militar porque estamos perdiendo tiempo acá, ellos deberían estar planeando operaciones en contra de los terroristas que son fruto de la paz total”, dijo.

La representante Carol Borda se sumó al llamado y dijo que se debe dejar trabajar al sector defensa porque la seguridad del país es lo más importante en este momento.

“Que Colombia sepa que mientras el país se conmueve por el asesinato de una menor de 13 años por parte de la guerrilla, el Pacto Histórico promueve una moción de censura contra el ministro de Defensa por hacer su trabajo contra los criminales”, dijo.

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Agregó: “No hacen ni dejan hacer, el ministro debería estar persiguiendo los asesinos de Mónica en ve de tener que escuchar los discursos hipócritas del Pacto Histórico”.

El senador Germán Rodríguez dijo que el petrismo quiere mantener a los ministros en el Congreso para evitar que cumplan con sus funciones a cabalidad.

“Esta es la nueva manera de jugar congelados por parte del Pacto Histórico: llenar de mociones de censura y debates al ministro de Defensa y la cúpula militar para que no puedan estar al frente de las operaciones”.

El ministro de Defensa cuestionó la manera en que se adelantó el debate y señaló que estuvo más de seis horas, tiempo en el que se registraron cuatro combates en diferentes zonas del país.

“Mientras estaban ustedes acá discutiendo, hemos recibido reportes de cuatro combates que hemos tenido. Estos oficiales que están acá han tenido que dar ordenes desde acá y hemos dado de baja cinco bandidos, seis capturados y liberado un secuestrado”.

El presidente Abelardo De La Espriella viajó a Santa Marta para liderar un consejo de seguridad en la zona y reiteró que los criminales no arrodillarán al país.