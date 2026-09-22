Vuelve y juega: Cámara hará moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, a pesar de trámite en Senado

La Cámara de Representantes citó a una moción de censura al ministro de Defensa, Jorge Mora, a pesar de que el tema ya se discutió en el Senado.

Ministro de Defensa, a moción de censura: Pacto Histórico pide su expulsión del Gobierno

Este martes, a la 1:00 p. m., está citado el funcionario en la Cámara para responder por los bombardeos en Guaviare en los que fallecieron menores de edad, un asunto que ha sido recurrente en los gobiernos anteriores, pero que ahora el petrismo reclama desde la oposición. En el gobierno de Gustavo Petro se contabilizaron al menos 65 menores fallecidos en medio de estos operativos.

Por otra parte, el ministro de Defensa deberá presentarse este miércoles a las 3:00 p. m. para la votación de la moción de censura en el Senado, que, según las cuentas, no prosperaría.

Esto se asemeja a lo sucedido con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien fue citado a una moción de censura primero en el Senado y luego a la Cámara de Representantes.

Según argumentaron desde la mesa directiva, al haber resuelto el trámite el Senado por el tema que era citado, ya no procedía en la Cámara que se llevara la discusión sobre el mismo asunto.

Desde el Pacto Histórico han citado a los ministros del Gobierno de Abelardo De La Espriella para que respondan por estos temas.

La bancada de izquierda, en el caso de la Cámara de Representantes, fue criticada porque al debate que no se realizó llegó con flotadores, piñas coladas y hasta en pantaloneta, como un simbolismo en contra del ministro Beltrán, quien fue citado por estar en Santa Marta a pocos días del terremoto del pasado 10 de agosto.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, asistió a un debate de moción de censura en el Congreso. Foto: Colprensa

Ese hecho fue criticado desde diferentes sectores, incluso desde el mismo petrismo, ya que varias personas consideraron que le restó profundidad y altura al debate en el Congreso.

“El Pacto Histórico haciendo berrinche e insultando la dignidad del Congreso solo porque no pudieron sacar al ministro de Vivienda por una foto con su familia. Ojalá hubieran hecho ese show por los ministros corruptos de Petro”, criticó el representante Estefanel Gutiérrez, de Cambio Radical.

“Los señores del Pacto reclaman el respeto que no dan. La Cámara de Representantes la convirtieron en un circo, un resort, un centro vacacional, con balones y aros salvavidas”, señaló el representante Octavio Cardona, del Partido Liberal.

Se espera que, como sucedió con el ministro de Vivienda, la moción de censura no prospere en el Senado ni en la Cámara de Representantes.