Un hecho inédito se presentó en el Congreso de la República. Con la intención de hacer un acto político, los miembros del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes llegaron con toallas, balones inflables, flotadores, piñas coladas y otros elementos a un debate de control político que se iba a realizar al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

Moción de censura en contra del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se cayó en la Plenaria del Senado

Eso generó críticas por parte de otros congresistas y de diversos sectores, pues consideran que la situación le resta altura al debate que debe tener la célula legislativa.

“El Pacto Histórico es una vergüenza”, criticó el senador Andrés Forero, del Centro Democrático, quien compartió un video en el que se ve a los miembros del petrismo jugando con una pelota en medio de la plenaria de la Cámara de Representantes.

“El Pacto Histórico haciendo berrinche e insultando la dignidad del Congreso solo porque no pudieron sacar al ministro de Vivienda por una foto con su familia. Ojalá hubieran hecho ese show por los ministros corruptos de Petro”, dijo el representante Estefanel Gutiérrez, de Cambio Radical.

“Los señores del Pacto reclaman el respeto que no dan. La Cámara de Representantes la convirtieron en un circo, un resort, un centro vacacional, con balones y aros salvavidas”, señaló el representante Octavio Cardona, del Partido Liberal.

“Los miembros del Pacto Histórico quieren convertir las plenarias del Congreso en un circo. Los payasos del petrismo”, criticó el congresista Simón Molina, de Creemos.

“A todos mis colegas los invito a reflexionar sobre la responsabilidad que implica ocupar una curul en el Congreso de la República”, agregó el representante Luis Miguel López, del Partido Conservador.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se mantendrá en su cargo. Foto: Colprensa

En la Cámara de Representantes se generó una discusión porque no se llevó a cabo el debate de moción de censura en contra del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Aunque desde el Pacto Histórico reclamaron supuestas jugadas, se aclaró que el debate no se realizó porque ya se había votado el mismo tema en el Senado. Allí, el resultado fue de 60 senadores que apoyaron que el ministro se mantenga en el cargo, frente a 27 que consideraron que debía prosperar la moción de censura.

Según explicó el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, no se votó en la Cámara porque desde el mismo petrismo radicaron dos mociones de censura en ambas corporaciones, por lo que, al haberse tramitado en el Senado, ya no se debía tramitar la de la Cámara.