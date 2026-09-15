Fiscalía adelantó inspección judicial en la sede del Pacto Histórico en Bogotá. ¿Por qué?

Un fiscal de la Dirección Anticorrupción ordenó diferentes actos de Policía Judicial en el marco de la investigación que se adelanta por presuntas irregularidades en materia de financiación electoral durante la consulta interna para elegir al candidato presidencial del Pacto Histórico, entre Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho.

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Entre las órdenes a Policía Judicial, el ente acusador advirtió que se fijaron unas diligencias de inspección judicial. La primera, en la sede del movimiento político Pacto Histórico en la capital del país. El objetivo es recaudar todos los elementos de prueba necesarios para determinar si las irregularidades advertidas efectivamente ocurrieron.

“Con ocasión de una indagación que se sigue en una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y previo aval de juez de control de garantías, servidores de la Dijín de la Policía Nacional realizaron diligencia de inspección en la sede del Movimiento Político Pacto Histórico, en Bogotá”, señaló la Fiscalía.

La investigación, de acuerdo con lo que explicó la Fiscalía, tiene que ver con presuntas irregularidades en los estados financieros y contables que se relacionaron ante el Consejo Nacional Electoral. Foto: Facebook / Gustavo Petro

La investigación, de acuerdo con lo que explicó la Fiscalía, tiene que ver con presuntas irregularidades en los estados financieros y contables que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral, con respecto a la consulta en la que se iba a elegir entre Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, al candidato presidencial por este movimiento político.

“El propósito era recopilar documentos, cuentas y soportes, entre otros elementos financieros y contables, relacionados con la consulta interna realizada para elegir candidato presidencial, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía”, advirtió el ente acusador al explicar las razones de la diligencia judicial.

El objetivo de los investigadores y el fiscal anticorrupción es recopilar todos los elementos de prueba que ayuden a determinar lo que en otros escenarios se convirtió en denuncias, respecto a la financiación de esa consulta. A partir de la evidencia, la Fiscalía determinará si continúa con la investigación y vincula a quienes aparecen comprometidos.

La Fiscalía abrió una investigación. Foto: GETTY IMAGES / JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

No sería la primera vez que la Fiscalía acude a esa sede del Pacto Histórico para recuperar elementos de prueba. Lo hicieron también en el proceso que se adelanta por las irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022, un proceso que tiene al gerente de esa campaña, Ricardo Roa, con una acusación formal ante la justicia.