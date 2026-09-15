Autoridades hicieron macabro hallazgo en una alcantarilla de Ciudad Bolívar

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en el sur de la capital del país.

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El suceso se registró en el barrio JJ Rondón, perteneciente a la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que habitantes del sector dieran aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia del cadáver en un canal de la zona.

Este es el hombre cuyo cadáver fue abandonado en una nevera en Carlos E. Restrepo, barrio de la zona universitaria de Medellín

De acuerdo con el reporte entregado por el teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, la alerta ciudadana ingresó a través de la línea de emergencias 123.

De inmediato, uniformados adscritos al CAI San Francisco se desplazaron hasta el punto indicado para verificar la situación y acordonar el área afectada.

Hallazgo en un canal de agua y primeros actos urgentes

Al llegar al sitio de los hechos, los efectivos policiales confirmaron la presencia del cuerpo de la víctima dentro de un conducto hídrico del barrio.

El cadáver pertenecía a un menor de entre 8 y 12 años. Foto: Getty Images

Ante la gravedad del hallazgo, los patrulleros aseguraron la escena del crimen e informaron a las unidades judiciales correspondientes para dar inicio al protocolo de levantamiento e inspección técnica del cadáver.

Expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se trasladaron al punto para adelantar los actos urgentes en el lugar de los hechos.

Tras la recolección de los primeros elementos materiales probatorios, el cuerpo de la menor fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que se encargará de realizar la necropsia de rigor para determinar las causas exactas y el momento del deceso.

Fiscalía asume la investigación desde la unidad especializada

El CTI se encuentra investigando el hecho. Foto: Getty Images

Fuentes del CTI precisaron que, si bien las unidades de campo se encargaron de la diligencia inicial de levantamiento y traslado del cadáver, la investigación formal del caso será asumida por la Unidad Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) desde la sede central del Nivel Central (Búnker de la Fiscalía).

Las autoridades locales informaron que se encuentran trabajando de manera articulada para reconstruir los últimos desplazamientos de la menor, identificar su identidad y establecer si existen responsabilidades penales en este hecho que conmociona a los habitantes del sur de Bogotá.