Gravísimo accidente de tránsito en la vía Bogotá-Mosquera: dos camiones volcados y cierre total en la calle 13

Un grave siniestro vial se registró, las primeros horas de esta tarde de este martes 15 de septiembre en la vía Bogotá-Mosquera, a la altura del kilómetro 0+50, generando un fuerte represamiento vehicular sobre la avenida Centenario (calle 13) y obligando a suspender completamente el paso en ambos sentidos.

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El choque no solo involucró a varios vehículos: terminó dejando uno de los principales corredores de entrada y salida de Bogotá con el tránsito completamente detenido.

De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, se trata de un siniestro múltiple en el que estuvieron involucrados un automóvil, un tractocamión tipo niñera y dos camiones.

La situación tomó mayor complejidad debido a que los dos camiones terminaron volcados sobre la vía, afectando la circulación de los vehículos que utilizan este corredor para ingresar o salir de la capital.

El paso quedó totalmente detenido sobre la calle 13 en ambos sentidos, mientras organismos de emergencia y personal de la concesión llegaron al lugar para atender el accidente y avanzar en las labores correspondientes.

Por ahora, las autoridades no han entregado información sobre posibles personas lesionadas como consecuencia del siniestro, por lo que se espera el desarrollo de la atención en el punto para establecer las condiciones en las que quedaron los involucrados.

El accidente también provocó afectaciones en la salida por la calle 13, uno de los corredores utilizados para conectar Bogotá con municipios del occidente de Cundinamarca. La congestión se extendió sobre la avenida Centenario debido al cierre total.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los conductores que necesiten ingresar o salir de Bogotá por este sector tomar la calle 80 como ruta alternativa y evitar desplazarse por el corredor afectado.

La emergencia continúa siendo atendida por los organismos correspondientes, mientras se adelantan las labores necesarias para despejar la vía y restablecer la movilidad.

Por el momento, el principal llamado es a los conductores que transitan por la zona: evitar la avenida Centenario, seguir las indicaciones de las autoridades y utilizar las rutas alternas para no quedar atrapados en el represamiento generado por el accidente.

La Secretaría de Movilidad mantiene el monitoreo de la situación mientras avanzan las labores en el lugar.