Caos en la movilidad en Bogotá: vías bloqueadas y demoras en TransMilenio; los puntos afectados

El tránsito vial y la operación del transporte público en el occidente de Bogotá sufrieron severas interrupciones durante la noche de este lunes, 14 de septiembre, a causa de una protesta ciudadana registrada a la altura de la localidad de Engativá.

Jaime Arizabaleta lanza propuesta tras desmanes en Bogotá: “Ya no más vagabundería”

Las complicaciones operativas se focalizaron en la intersección de la avenida calle 80 con carrera 77, punto donde se reportó una parálisis completa del tráfico en ambos sentidos de la calzada.

Así avanzan las manifestaciones que afectan la movilidad en Bogotá: 10.418 usuarios de TransMilenio afectados

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Secretaría de Movilidad de Bogotá hacia las 7:00 p. m., el grupo de manifestantes ocupó la vía impidiendo la circulación vehicular habitual.

La emergencia obligó a las autoridades de tránsito a desplegar personal operativo en el corredor e instar a los conductores a tomar vías alternativas como la calle 13 para mitigar los atascamientos en el sector.

Impacto severo en la operación de TransMilenio

La afectación al sistema masivo de transporte público escaló con el paso de los minutos. Hacia las 7:16 p. m., la empresa TransMilenio comunicó el cierre de la circulación para sus buses troncales en ambos sentidos de la calle 80, notificando una afectación inicial a más de 17.000 ciudadanos.

⏰ #TMAhora (7:59 p.m.)



📍Av calle 80 con carrera 77



👥 Usuarios afectados: 24.717



🔀 Los buses troncales siguen retornando al Oriente sobre la carrera 77 y al Occidente sobre la carrera 90, siguen sin operar las estaciones Granja - Carrera 77 y Av. Cali.



🔀Además, rutas… pic.twitter.com/AiFsMwKak4 — TransMilenio (@TransMilenio) September 15, 2026

Para mantener de forma parcial el servicio, la entidad implementó retornos operativos de la flota articulada al oriente sobre la carrera 77 y al occidente sobre la carrera 90.

Como consecuencia directa de los bloqueos, se ordenó el cierre temporal y la suspensión de servicio en las estaciones Granja - Carrera 77 y Av. Cali, al tiempo que las rutas del componente TransMiZonal tuvieron que ejecutar desvíos preventivos de sus trazados habituales.

#GestiónDelTráfico 🚨 Se presenta manifestación en la loc/de Engativá en la Av. Calle 80 con carrera 77.



❌ Afectación total de la calzada.



⭕ Vía alterna: Tomar Calle 13. pic.twitter.com/FfYdyOvrJg — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 14, 2026

Ante la imposibilidad de avance de los articulados, cientos de pasajeros se vieron obligados a descender de los buses y continuar sus trayectos a pie a lo largo del corredor vial.

Reporte de cierre y rutas alternas habilitadas

A las 7:55 p. m., TransMilenio emitió una actualización oficial confirmando que la cifra de usuarios impactados ascendía a 24.717 personas, mientras persistía la imposibilidad de transitar por el tramo comprometido y el cierre de las estaciones mencionadas.

#AEstaHora | Unidades de @TransitoBta, @SectorMovilidad y personal de TransMilenio, apoyan el desvío de los vehículos en inmedaciones a la calle 80 con carrera 77, donde continúa el bloqueo por manifestación.



⛔ Se tiene afectación total del corredor. https://t.co/TitcxsjL0a pic.twitter.com/HQcoxe1j2e — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 15, 2026

Ante el bloqueo persistente en la Calle 80 con sentido al occidente, la Secretaría de Movilidad e integrantes de la Policía de Tránsito recomendaron a los actores viales desviar su trayecto hacia la avenida Chile (Calle 72) o la avenida Mutis (Calle 63), mientras gestores de convivencia y autoridades mantienen el acompañamiento en el lugar de los hechos.

Finalmente, sobre las 9:30 p. m. se confirmó que la movilidad se restableció en el sector, cerrando así la jornada con normalidad en las vías de la capital.