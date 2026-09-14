Fatal accidente en Fontibón, Bogotá, deja un muerto: así ocurrió todo

Los accidentes de tránsito en Bogotá siguen cobrando víctimas mortales. Precisamente, en horas de la mañana de este lunes, 14 de septiembre, se presentó un grave accidente de tránsito entre una volqueta y un motociclista.

En el hecho murió el motociclista, luego de chocar contra la volqueta, a la altura de la avenida Centenario con carrera 123.

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Posteriormente, al lugar arribaron unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y dar apertura a una investigación que permita establecer responsabilidades.

Luego, sobre las 8:32 a. m., desde la Secretaría de Movilidad anunciaron que habían terminado las labores de criminalística.

“Finalizan labores de criminalística y se inician maniobras para retirar los vehículos involucrados en el siniestro. Continúa el paso con precaución por un solo carril de la calle 13 al oriente”, indicaron puntualmente desde Movilidad a través de redes sociales.

Posteriormente, a las 9:17 a. m., se normalizó la movilización en la zona donde ocurrió el accidente de tránsito.

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“Fluye la movilidad sobre la Calle 13 hacia el oriente. El siniestro vial fue atendido y los vehículos retirados del corredor.@BogotaTransito y @SectorMovilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, informaron.

A lo largo de la mañana de este lunes, 14 de septiembre, desde Movilidad han hecho otros reportes que también han afectado la circulación de los vehículos.

“Se mantiene el cierre vial sobre la Av. Cali entre las calles 132 y 139, por trabajos de reparación por parte del @AcueductoBogota. @SectorMovilidad apoya la gestión del tráfico en el sector. Se registra flujo vehicular medio-bajo en la zona; Unidad de grúa realiza el retiro del bus varado en la carrera 7 con calle 77; Mejoran las condiciones de movilidad en el sector; Se registra tránsito lento en la localidad de Chapinero, por un bus zonal varado en la carrera 7 con calle 77 y otro en la carrera 7 con calle 81; Tractocamión varado en la localidad de Kennedy, en la Av. Boyacá con calle 8″, son algunos de los reportes de Movilidad.