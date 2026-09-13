Lanzan alerta para 558 municipios por el fenómeno de El Niño: estas son las zonas más afectadas

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio identificó 558 municipios y áreas no municipalizadas del país con niveles alto y muy alto de riesgo frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño, según un análisis territorial realizado para orientar las acciones de preparación en agua potable y saneamiento básico.

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De los territorios analizados, 111 fueron clasificados en nivel muy alto de riesgo y 447 en nivel alto. De acuerdo con el Ministerio, los impactos históricos relacionados con estos eventos se han concentrado principalmente en las regiones andina y Caribe.

Fenómeno de El Niño. Foto: MinVivienda.

Ante este panorama, la entidad emitió una circular dirigida a alcaldes, gobernadores, entidades territoriales, prestadores de servicios públicos, gestores comunitarios y Planes Departamentales de Agua. El documento contiene orientaciones para anticiparse a posibles afectaciones en las fuentes de abastecimiento y los sistemas de acueducto.

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El Ministerio señaló que las condiciones asociadas al fenómeno El Niño podrían mantenerse hasta el primer trimestre de 2027. Entre los riesgos identificados están la reducción de la disponibilidad de agua, los daños en infraestructura ocasionados por incendios forestales y el deterioro de la calidad del recurso por la menor disponibilidad de las fuentes y la mayor concentración de contaminantes.

Como parte de las medidas de preparación, la entidad recomendó “identificar fuentes alternas de abastecimiento” y recuperar pozos existentes cuando sea técnica y ambientalmente viable. También planteó determinar la autonomía de los sistemas, mantener un monitoreo permanente de las fuentes y garantizar la disponibilidad de equipos para responder ante eventuales emergencias.

Afectaciones a más de 500 municipios. Foto: MinVivienda.

La circular incluye además medidas relacionadas con el control de pérdidas y el uso eficiente del agua. Entre las acciones propuestas está establecer con anticipación “puntos de cargue, rutas y capacidades para el abastecimiento mediante carrotanques” en caso de que sea necesario recurrir a este mecanismo.

El Ministerio también pidió mantener una vigilancia simultánea sobre otros fenómenos.

Según la entidad, la preparación debe considerar un escenario en el que, además de aumentar las probabilidades de sequía, desabastecimiento e incendios forestales, puedan presentarse lluvias intensas capaces de provocar inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas.

De esta manera, las autoridades y operadores deberán contemplar medidas tanto para una eventual disminución de la disponibilidad de agua como para los efectos asociados a episodios de precipitaciones intensas.