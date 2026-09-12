Ideam alertó por lluvias y temperaturas elevadas en varias regiones de Colombia; posibles incendios y deslizamientos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este sábado 12 de septiembre se esperan lluvias en distintas zonas del país, mientras permanecen vigentes alertas por incendios, deslizamientos, crecientes súbitas, inundaciones y condiciones meteomarinas.

Ideam pronostica cómo será el clima en Colombia este fin de semana: estas son las regiones donde más lloverá

“Durante la madrugada se registraron lluvias entre ligeras y moderadas, algunas acompañadas de actividad eléctrica, en sectores de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Guaviare, Meta, Vaupés, Guainía y Caquetá. También hubo precipitaciones aisladas en Bolívar, Vichada, Chocó, Putumayo y Boyacá”, destacó el Ideam.

Ideam pronostica lluvias en gran parte de Colombia. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Según el Ideam, los mayores acumulados de lluvia durante la jornada podrían presentarse en sectores del centro y sur del Caribe, norte de la región Andina, amplias zonas de la Orinoquia y la región Pacífica, además de áreas puntuales del norte de la Amazonia.

En el Caribe se esperan lluvias moderadas a fuertes durante la tarde en el sur de Córdoba y la Sierra Nevada de Santa Marta. En la noche y madrugada, las precipitaciones podrían presentarse en Córdoba, Magdalena, Sucre y Bolívar.

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En el Pacífico, las lluvias se concentrarían inicialmente en el norte del Chocó y posteriormente se extenderían hacia el centro y sur de ese departamento, así como sectores de Cauca y Nariño.

Para la región Andina se prevén lluvias en la tarde en áreas de Caldas, Antioquia, Santander y Risaralda, mientras que durante la noche podrían presentarse precipitaciones moderadas a fuertes en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda.

En Bogotá se pronostica una jornada mayormente seca, con cielo entre parcial y mayormente nublado. La temperatura mínima rondaría los 10 °C y la máxima los 20 °C. Podrían presentarse lloviznas aisladas en el suroriente y, en la tarde, en sectores de Usme y Sumapaz.

El Ideam pronostica lluvias moderadas y fuertes en sectores de la región Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía durante las próximas 24 horas. Foto: Getty Images

El Ideam reportó además 414 municipios con algún nivel de alerta por incendios y 256 por deslizamientos. En materia hidrológica, 141 subzonas hidrográficas presentan alertas por probabilidad de crecientes súbitas o inundaciones.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene alerta naranja en sectores del mar Caribe por viento, oleaje y tiempo lluvioso. En el Pacífico colombiano también permanece la alerta naranja por pleamar y lluvias, mientras que en el sur se mantiene este nivel por el incremento del viento y la altura del oleaje.