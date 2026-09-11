Un hombre señalado de protagonizar una violenta agresión contra un vigilante adulto mayor en el occidente de Bogotá aceptó el cargo de homicidio agravado en grado de tentativa. Sin embargo, la investigación reveló un elemento adicional: apenas dos días después del ataque, habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante.

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La Fiscalía General de la Nación identificó al procesado como Randy Jhonso Bozo Molina, quien fue judicializado por los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en el sector de Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón.

La víctima se desempeñaba como vigilante y, según la investigación, se encontraba a las afueras de una caseta cuando fue sorprendida por el señalado agresor. El hombre habría utilizado una piedra para atacarla en la cabeza, provocándole lesiones de gravedad.

Parte de lo sucedido quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes se convirtieron en uno de los elementos analizados por las autoridades para avanzar en la identificación y ubicación del presunto responsable.

De acuerdo con la Fiscalía, los registros muestran que el procesado habría aprovechado el estado de indefensión del adulto mayor para continuar con la agresión. La víctima fue golpeada cuando ya se encontraba tendida en el suelo y sin posibilidad de defenderse.

🔴 Hay pánico en Modelia luego de conocerse un violento ataque contra un adulto mayor mientras trabajaba como guardia de seguridad. El hombre recibió un golpe con una roca en la cabeza por la espalda. El agresor pretendía robarle sus pertenencias. Conozca más información aquí: https://t.co/M3l1WlQVaF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 7, 2026

Así ubicaron al señalado agresor

Una vez las autoridades tuvieron conocimiento del caso, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó actividades investigativas para establecer quién estaría detrás del ataque y determinar su ubicación.

El trabajo fue adelantado de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad. Según informó la Policía, durante el proceso fueron recopilados videos de diferentes cámaras de vigilancia y realizadas entrevistas que permitieron avanzar en la investigación.

Finalmente, el señalado responsable fue ubicado en la localidad de Engativá. La Policía informó que se trata de un ciudadano venezolano de 20 años, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Con los elementos recopilados, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Durante la audiencia, el procesado aceptó el cargo formulado en su contra.

Dos días después habría protagonizado otro hecho

El expediente reveló, además, que para el momento de esta judicialización el hombre ya se encontraba privado de la libertad por un episodio diferente ocurrido apenas dos días después de la agresión al vigilante de Modelia.

Este segundo caso tuvo lugar en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá. Allí, según estableció la Fiscalía, el joven habría amenazado a otro ciudadano utilizando un arma cortopunzante.

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Por ese episodio también fue llevado ante la justicia y judicializado por el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego; armas, elementos o dispositivos menos letales; armas de fuego hechizas y arma blanca, según detalló el ente investigador.

El hombre permanece privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra por el ataque al vigilante, caso por el cual aceptó su responsabilidad en el delito que le fue imputado.