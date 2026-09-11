Alcalde Galán anuncia captura de hombre que agredió a vigilante en Modelia, lanzándole una piedra en la cabeza

En la tarde de este 11 de septiembre, el alcalde Carlos Fernando Galán reportó que, tras esfuerzos de las autoridades, se pudo capturar al sujeto que hace unos días atacó a un vigilante en el barrio Modelia, en Bogotá.

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El mandatario local aseguró que la captura se dio con un trabajo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. El hombre agredió a un guarda de seguridad impactando una piedra en su cabeza.

Los hechos quedaron registrados en un impactante video. Foto: @EcosdelCombeima Cuenta de X

Además, se conoció que el sujeto no solo sería responsable de esta agresión, sino que también habría amenazado a otro ciudadano, por lo que actualmente tiene medida de aseguramiento.

“En este momento se adelanta la audiencia en la que la Fiscalía le imputará los hechos relacionados con la agresión contra el guarda de seguridad”, detalló Galán.

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De acuerdo con las primeras versiones de lo ocurrido, el vigilante, identificado como Ricardo Rodríguez, se encontraba haciendo sus labores de patrullaje en el lugar cuando fue sorprendido por la espalda por el sujeto, que le lanzó el objeto contundente, dejándolo inconsciente. Luego de ello, el sujeto tomó las pertenencias del guarda de seguridad y escapó.

Carlos Fernando Galán confirmó la captura del presunto responsable de agredir con una piedra a un vigilante en el barrio Modelia, en Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación se encuentra indagando sobre los hechos relacionados con la agresión. Esto para determinar si un juez de control de garantías podría dictarle la medida de aseguramiento.

Hasta el momento, el pronóstico del hombre agredido es de alta gravedad, pues tiene un trauma craneoencefálico, condición que podría poner en riesgo su vida. Actualmente, se encuentra en el Hospital de Kennedy y el Distrito les está brindando acompañamiento a los familiares en materia de seguridad, con el apoyo de otras entidades.

Los vecinos del sector se encuentran consternados tras el aumento de la inseguridad y los eventos de esta naturaleza en los últimos meses.