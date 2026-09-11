Una escena poco común se registró en la avenida Boyacá, en el sur de Bogotá, luego de que un bus zonal del SITP chocara contra dos motocicletas y terminara volcado.

En medio de la emergencia, varios ciudadanos se unieron para mover el vehículo y facilitar el rescate de una mujer que había quedado atrapada debajo.

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El rescate que explicó el volcamiento del bus

Las imágenes del bus volcado rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y provocaron distintas interpretaciones sobre lo sucedido.

Sin embargo, los reportes conocidos indican que la comunidad intervino en medio de la emergencia para intentar liberar a la mujer.

El hecho ocurrió en inmediaciones del Hospital Meissen, en la avenida Boyacá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Tras el siniestro, se desplegaron las labores de atención y se presentaron afectaciones en la movilidad del sector.

En medio de la emergencia, varios ciudadanos se unieron para mover el bus del SITP y facilitar el rescate de la mujer que había quedado atrapada debajo del vehículo en la avenida Boyacá. Foto: Captura de pantalla video redes sociales

Autoridades investigan qué provocó el accidente

Entre las versiones que comenzaron a circular está la posibilidad de que el bus hubiera presentado una falla en los frenos.

Sin embargo, esta hipótesis todavía no puede darse como confirmada y las autoridades deberán establecer las causas exactas del siniestro.

Lo que se conoce hasta ahora es que el bus estuvo involucrado en un choque con dos motocicletas y posteriormente terminó volcado.

La investigación deberá determinar si existió una falla mecánica, una pérdida de control u otra circunstancia que explique el accidente.

En medio de la emergencia, varias personas que estaban en el lugar se unieron para ayudar y buscar la manera de sacar a la mujer que había quedado atrapada debajo del bus.

Por eso, las imágenes del vehículo volcado pueden resultar engañosas si se ven fuera de contexto.

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Lo que muestran los reportes es que la comunidad habría movido el bus para intentar rescatarla y no que se tratara de un acto de vandalismo.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades serán las encargadas de establecer las responsabilidades y las circunstancias que rodearon el siniestro.

Ahora, la atención está puesta en establecer con precisión qué ocurrió antes del choque y por qué el bus terminó volcado en plena avenida Boyacá.

La posible falla en los frenos hace parte de las versiones que se manejan sobre el caso, pero todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Mientras avanza la investigación, el hecho también dejó una imagen que llamó la atención de los bogotanos: varios ciudadanos unieron fuerzas en medio del caos para intentar ayudar a una mujer que estaba atrapada.