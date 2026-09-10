Se puede quedar sin energía por un incendio: Enel entregó una guía rápida para evitar cortes del servicio

El fenómeno de El Niño se acerca con gran fuerza en Colombia, y una de las grandes preocupaciones de las autoridades ante esta temporada es que el suministro de energía tenga la suficiente capacidad para atender la demanda de millones de hogares que necesitan de este servicio.

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Otro de los problemas principales que se presentan durante estas fechas son los diferentes incendios forestales que se registran e intensifican debido a la fuerte ola de calor. Un ejemplo de esto son las varias conflagraciones activas en el país, en territorios como Tolima, uno de los más afectados por estas emergencias.

Por esta razón, Enel activó un plan de prevención y atención para proteger las redes de Bogotá y Cundinamarca frente a posibles incendios que se puedan registrar. Como parte de la iniciativa, la entidad desplegó 240 cuadrillas eléctricas y forestales que tienen como propósito la atención de interrupciones y emergencias.

De acuerdo con el informe de gestión anual del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, durante 2025 se registraron 157 incendios en áreas de vegetación en la capital. De estos, 102 fueron quemas y 50 correspondieron a conatos forestales, situaciones que pueden terminar afectando las redes eléctricas.

La acumulación de material vegetal seco, residuos y otros elementos puede facilitar la propagación de las llamas. Enel advierte que objetos como colillas de cigarrillo, fósforos, vidrios y desechos pueden convertirse en combustible para los incendios, especialmente durante las temporadas de altas temperaturas y pocas lluvias.

Prevención fenómeno de El Niño, Enel Foto: Cortesía para SEMANA

La compañía identificó tres escenarios que requieren especial atención. En las zonas urbanas, la acumulación de residuos alrededor de las redes puede incrementar el riesgo, especialmente en sectores donde se realizan actividades de reciclaje y clasificación de materiales.

En las zonas rurales, almacenar troncos, leña y desechos de origen vegetal cerca de postes y redes eléctricas puede facilitar la propagación del fuego y poner en riesgo tanto la infraestructura como a las comunidades y la biodiversidad.

El tercer escenario está relacionado con las cámaras subterráneas de las redes eléctricas. Cuando estas estructuras se encuentran sin tapa y acumulan basuras, llantas u otros materiales inflamables, pueden convertirse en puntos de riesgo para la infraestructura.

Ante esta situación, Enel recomienda gestionar correctamente los residuos, evitar las quemas a cielo abierto y no utilizar fósforos, encendedores u otros elementos que puedan generar llamas o chispas en espacios abiertos. También pide hacer un uso responsable de la pirotecnia y evitar su manipulación cerca de zonas con cobertura vegetal.

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Por otro lado, en caso de encontrar cables caídos o postes afectados por un incendio, se debe evitar cualquier contacto y alejarse de la zona. Enel recuerda que las redes eléctricas siempre deben considerarse energizadas y recomienda mantener una distancia mínima de tres metros.

La compañía también trabaja junto con la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría del Hábitat, la CAR y el Jardín Botánico en labores de poda y tala en zonas identificadas como de mayor riesgo, con el objetivo de prevenir accidentes ocasionados por ramas en contacto con las redes y reducir las posibilidades de que un incendio afecte la infraestructura eléctrica.