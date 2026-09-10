Alerta por fenómeno del Niño en Colombia: Ideam sube a 75% la probabilidad de que sea el más fuerte de la historia

La alerta que se acaba de lanzar se reduce a una oración: El Niño podría romper un récord que se mantiene desde 1950.

Según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) este jueves 10 de septiembre, las condiciones del Niño continúan fortaleciéndose de manera excepcional en el océano Pacífico tropical y completan así el cuarto trimestre móvil de persistencia.

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El fenómeno que suele traducirse en menos lluvias y más calor acaba de mostrar una señal que preocupa a las autoridades climáticas.

El escenario previsto para los próximos meses podría traer presión sobre los recursos hídricos, los embalses y los sectores agrícolas, además de aumentar el riesgo de incendios en varias regiones del país.

El Ideam informó que “el fenómeno mantiene características excepcionales”. Pero hay un dato que encendió aún más las alertas:

Los escenarios probabilísticos más recientes establecen una probabilidad del 75 % de que durante el último trimestre de 2026 El Niño se convierta en el más intenso registrado desde 1950.

Así lo informó la teniente coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam.

Teniente coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, confirmó que la información. Foto: Ideam / API

Esto significa que el país se enfrenta a la posibilidad de un fenómeno que podría superar la intensidad de eventos ocurridos durante las últimas 7,6 décadas.

Y la perspectiva tampoco mejora demasiado al mirar los meses siguientes.

El Ideam señala que existe una probabilidad superior al 90 % de que se presente un evento muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027.

Advertencia sobre el fenómeno de El Niño. Foto: MinAmbiente-Ideam / API

Esta alerta se suma a la información de la Organización Meteorológica Mundial, que también entregó una señal poco habitual.

Según su actualización del 3 de septiembre, la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es cercana al 100 %. Y señaló que esta es la primera vez que uno de sus boletines sobre El Niño y La Niña alcanzan un nivel de certeza tan categórico.

¿Qué podría significar esto para Colombia?

El Ideam advierte que un evento fuerte o muy fuerte puede alterar los patrones de precipitación y elevar las temperaturas, principalmente en las regiones Pacífica, Andina y Caribe.

La combinación podría traducirse en menores lluvias, reducción de caudales de ríos y quebradas, niveles más bajos en embalses y reservorios, y una mayor presión sobre el agua disponible para consumo humano, agricultura, generación hidroeléctrica y ecosistemas.

Y hay otro frente que preocupa: los incendios de cobertura vegetal. Las altas temperaturas y la disminución de las precipitaciones pueden aumentar las condiciones favorables para este tipo de emergencias y deteriorar la calidad del aire en algunas zonas.

El impacto también podría sentirse en el campo, con posibles pérdidas agrícolas y pecuarias, y una mayor demanda sobre los sistemas de agua.

El Ideam recomendó a las autoridades actualizar sus planes de contingencia, fortalecer el monitoreo y promover el ahorro y uso eficiente del agua.

Por ahora, el fenómeno está en desarrollo. Pero el dato que deja el más reciente informe es difícil de ignorar: hay una posibilidad de 3/4 de que Colombia esté entrando en uno de los episodios del Niño más intensos de los últimos 76 años.