Fenómeno de El Niño tiene un botón de pánico: podría ponerle 70 puntos básicos adicionales a las expectativas de inflación

El fenómeno de El Niño ocurre cuando el océano Pacífico se calienta medio grado más de lo normal, y eso ya está pasando, dice José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif. Este tema ya está afectando a Colombia, donde se notan cambios en los precios de los productos, ya que este evento climático presenta más problemas que solo el riesgo para el suministro de energía.

Los últimos pronósticos indican que las temperaturas subirán en un grado más, llegando a dos e incluso tres adicionales, lo que evidencia que se trata de un Niño agresivo, “entre fuerte y muy fuerte”, aseguró López.

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En otras palabras, hay un “botón de pánico”, como lo llamó el analista, porque los fenómenos de El Niño, inevitablemente, se llevan por delante la economía, “reduciendo el crecimiento y presionando al alza la inflación”, aseguró López, quien recordó que los mayores precios afectan mucho más a las clases vulnerables, porque la mayor parte de su ingreso se les va en alimentos, que están entre lo que más se puede encarecer.

José Ignacio López, presidente de Anif Foto: Anif / Youtube

Cálculo de los efectos

Colombia venía con una inflación al alza de manera persistente. Pero ahora, con el evento que está siendo agravado por el cambio climático, el panorama se complica.

El directivo del centro de pensamiento económico expuso una serie de ejercicios realizados para medir el posible efecto del fenómeno sobre variables fundamentales, y confirmó que llegaron a conclusiones que tendrán que tenerse en cuenta a la hora de conducir la economía del país.

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Por ejemplo, el Niño le daría un golpe al crecimiento de sectores como el agro y la energía, que no pasará sin tocar el bolsillo de los colombianos. En los cálculos realizados por Anif, en vez de una expansión del 2,87 %, la rama agropecuaria solo se alzaría en un 2,31 %, es decir, el evento climático le restaría 0,56 puntos porcentuales, debido a sequías que mermarán la oferta agrícola. En cuanto a la energía, en vez de dinamizarse a un ritmo del 3,07 %, lo haría en un 2,60 %, restando el 0,47 % por cuenta del Niño. En el total de la economía, el resultado al final del año, según el nuevo pronóstico de Anif, sería de solo el 2,4 %, y eso porque en los primeros trimestres del año se registraron cifras altas, o al menos, por encima de las expectativas.

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Efecto sobre el poder adquisitivo

Según las cuentas realizadas por Anif, si hay algo susceptible al Niño son los precios, por lo cual “las altas temperaturas tienen un efecto directo del 19 % sobre el poder adquisitivo de los hogares (el ingreso les alcanza menos), lo que comprometería la canasta de consumo de las familias.

El aporte que le haría el periodo de sequía a las expectativas de inflación es visible. Para el cierre de este año, Anif aumentó el pronóstico del IPC (Índice de Precios al Consumidor) al 6,6 %, luego de la sorpresa al alza que mostró el resultado de agosto. No obstante, con el Niño, llegaríamos a inflaciones del 7,3 %, no necesariamente para este año. “Serían 70 puntos básicos más”, afirmó López.

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Tasas de interés, para arriba

Con una inflación más alta, el Banco de la República no tendría otro remedio que seguir apretando con las tasas de interés. “En la última reunión de la junta directiva quedaron en un 12 %. Creemos que en la decisión de septiembre subirían 25 puntos básicos (0,25 %) y otra alza igual antes de finalizar el año, con lo cual terminaríamos 2026 con tasas de interés del 12,50 %”, manifestó el directivo de Anif.

Paula Durán, vicepresidente corporativo de sostenibilidad del Grupo Aval Foto: Anif / Youtube

Mucho más que un fenómeno climático

Lo cierto es que el fenómeno de El Niño no es solo un asunto ambiental. Paula Durán, vicepresidenta corporativa de sostenibilidad del Grupo Aval, explicó que el evento salpica muchos frentes. “La noticia climática se empieza a volver una noticia financiera. Afecta ingresos, costos, activos, garantías, seguros, probabilidad de default, costos de capital, entre otros”.

Más aún, porque, al decir de César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, “el terremoto que ocurrió en el país el 10 de agosto, a solo tres de haber iniciado un nuevo gobierno, cambió la realidad económica del país”. Hay nuevas necesidades financieras, calculadas de manera preliminar por el Gobierno en 30 billones de pesos, en medio de un presupuesto para el año entrante que tuvo que crecer en 60 billones de pesos (hasta $635 billones), sin que aún se haya destapado el contenido de la ley fiscal que prometió el Ministerio de Hacienda, la cual estará enfocada principalmente en un recorte del gasto.

Así las cosas, el país está ante un Niño que ningún colombiano podrá pasar inadvertido.