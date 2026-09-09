Dólar a la baja: la divisa vuelve a caer y se acerca a la barrera de los 3.100 pesos

El dólar estadounidense concluyó las operaciones de este miércoles 9 de septiembre en Colombia con una cotización de $3.103, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

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Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera registró una reducción de $13 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $3.116.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $3.100, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $3.106 y, posteriormente, descendió hasta alcanzar un mínimo de $3.093. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $3.099.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.233 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 621,4 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

Estados Unidos impuso este martes sanciones a “todas las aerolíneas iraníes” que aún no sufrían este tipo de medidas, como parte del aumento de su presión económica sobre Irán en medio de la guerra.

El Departamento del Tesoro informó que la medida apunta a “36 objetivos por apoyar el sector de la aviación de Irán, que el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita”.

Entre ellas figuran 27 aerolíneas iraníes y empresas con sede en países como Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Kazajistán.

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“Básicamente, estamos sacando del mercado todo el sector de la aviación de la economía iraní”, declaró a los periodistas un funcionario del Tesoro estadounidense bajo condición de anonimato.

Irán está en guerra con Estados Unidos desde finales de febrero, cuando ataques estadounidenses e israelíes mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares, en los primeros días de una vasta ofensiva.

Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz, lo que hizo dispararse los precios mundiales del petróleo, y el conflicto se extendió por Oriente Medio.