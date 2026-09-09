Industria alemana mide su impacto económico en Colombia y proyecta nuevas inversiones

La industria alemana presentó en Colombia una nueva estrategia para visibilizar su aporte a la economía nacional. Se trata de Powered by Germany – Aliados para el Futuro, una iniciativa de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana (AHK Colombia), respaldada por el Gobierno Federal Alemán, que reúne a más de 325 empresas alemanas y colombo-alemanas activas en el país.

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La estrategia incluye el Índice Powered by Germany, una medición que busca evaluar de manera periódica y sectorial el impacto económico, social, tecnológico y ambiental de estas compañías en Colombia.

De acuerdo con la AHK Colombia, las empresas vinculadas generan más de 50.000 empleos directos y hacen parte de una relación bilateral de más de 150 años. Además, el comercio entre Colombia y Alemania se acercó en 2025 a los US$3.804 millones, lo que convierte al país europeo en el principal socio comercial de Colombia dentro de la Unión Europea.

Uno de los principales resultados del piloto del índice muestra que 38 % de las compañías consultadas planea realizar fusiones, construir nuevas plantas o hacer inversiones adicionales antes de 2027. A esto se suma que nueve empresas proyectan inversiones superiores a $10.000 millones en los próximos cuatro años.

Nueve empresas proyectan inversiones superiores a $10.000 millones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sobre esto, Gunther Neubert, Presidente Ejecutivo de AHK Colombia afirmo que “por primera vez medimos en bloque nuestro aporte al empleo, a la inversión y a la transferencia de conocimiento en el país, y lo hacemos con la misma exigencia con la que operan nuestras empresas.”

La presencia alemana también se extiende a sectores como energía, salud, manufactura, movilidad, educación e infraestructura. En energía, tecnologías de origen alemán están presentes en el 40 % de los sistemas de transmisión eléctrica del país y en el 40 % de los 6 GW de capacidad de generación térmica instalada. Cerca del 35 % de la capacidad renovable instalada opera con soluciones de transmisión de origen alemán.

En salud, entre las iniciativas destacadas está la instalación en Leticia del primer resonador magnético del Amazonas colombiano sin recargas de helio líquido y con inteligencia artificial, con capacidad para realizar más de 2.000 exámenes al año.

La cooperación también incluye formación de talento. Una empresa alemana mantiene desde 2019 una alianza con el SENA para capacitar en 15 especialidades de Industria 4.0, mientras que en 2026 se sumó un laboratorio inmersivo enfocado en inteligencia artificial, IoT y ciberseguridad.

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La campaña contempla además encuentros empresariales, ruedas de negocios, delegaciones y actividades de cooperación. El próximo 24 de septiembre se realizará en Medellín un diálogo empresarial Colombo-Alemán, mientras que para abril de 2027 está previsto un Foro Económico Colombo-Alemán.

La AHK Colombia señaló que los datos del índice corresponden a una línea base preliminar del piloto 2026, elaborada a partir de 39 empresas encuestadas de manera agregada y anónima.