Proyecto de cooperación entre Alemania y Colombia fortaleció cadenas agrícolas sostenibles en 19 departamentos

Colombia consolidó modelos productivos más sostenibles, inclusivos y competitivos en las cadenas de café, cacao, palma de aceite, caucho natural y banano gracias al proyecto Innovación en Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS Global+), una iniciativa de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), en alianza con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), que culminó tras seis años de trabajo en 19 departamentos del país.

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A lo largo de su ejecución, más de 10.000 unidades productivas recibieron asistencia técnica y formación para fortalecer sus capacidades productivas, ambientales y organizativas. Además, el proyecto impulsó acciones para mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica de estas cadenas, apoyando a productores, empresas, gremios e instituciones en la adopción de prácticas que fortalecieron la competitividad de sectores estratégicos para la economía nacional.

Proyecto de cooperación Alemania-Colombia Foto: Cortesía

En materia ambiental, INCAS Global+ promovió la implementación de sistemas agroforestales y prácticas sostenibles en más de 67.000 hectáreas, impulsó la creación de biofábricas para la producción de abonos orgánicos y desarrolló acciones de protección de la biodiversidad junto con productores y aliados territoriales. Como resultado, más de 31.000 hectáreas fueron destinadas a procesos de conservación.

En el componente social participaron cerca de 10.000 mujeres y 7.500 jóvenes vinculados a las cadenas agrícolas priorizadas. En el ámbito económico, el proyecto facilitó alianzas estratégicas con el sector privado, apoyó la implementación de centrales de beneficio y laboratorios de calidad, promovió el incremento del valor agregado de los productos agrícolas y fortaleció capacidades para mejorar los ingresos y la competitividad de las familias productoras.

“INCAS Global+ evidenció cómo la cooperación internacional, el sector privado, los gremios y los productores pueden articular esfuerzos para responder a desafíos globales como la deforestación, la inclusión social, la competitividad agrícola y las nuevas exigencias de los mercados internacionales. Esta iniciativa permitió conocer experiencias reales de productores y organizaciones que transformaron sus prácticas productivas para hacerlas más sostenibles, inclusivas y rentables”, afirmó David Mozzo, co-coordinador del proyecto INCAS Global+.

Proyecto de cooperación Alemania-Colombia Foto: Cortesía

El evento de cierre del proyecto, realizado el 1 de julio en Bogotá, reunió a representantes de los principales sectores agrícolas exportadores, entidades gubernamentales, organismos de cooperación internacional y líderes empresariales comprometidos con la sostenibilidad y con la preparación del país frente a retos globales como el fortalecimiento de la competitividad agrícola, la adaptación a nuevas normativas europeas sobre deforestación cero y la consolidación de cadenas de suministro ambiental, social y económicamente sostenibles.

“Este encuentro constituyó una oportunidad para conocer cómo las cadenas agrícolas colombianas avanzan hacia modelos más sostenibles, competitivos e inclusivos, así como el papel que desempeña la cooperación entre Colombia y Alemania para enfrentar desafíos globales relacionados con el comercio, el medio ambiente y los derechos humanos. Fue una jornada para conocer resultados concretos, historias de transformación y perspectivas sobre el futuro de la agricultura sostenible en Colombia”, concluyó Mozzo.