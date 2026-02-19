Convenio beneficia a 3.000 jóvenes del Caribe con cursos de electricidad y transición energética

La zona Caribe alberga casi el 70 % del potencial energético del país y cuenta con grandes recursos que pueden aportar a la transición energética. No obstante, se estima que más de la mitad de la población de ciertos departamentos de la región no cuentan con un acceso continuo o adecuado a energía, un recurso vital para la cotidianidad.

Ante esta problemática, la Fundación Caribe Enseña, Schneider Electric Colombia y la Fundación Schneider Electric, se aliaron para diseñar un convenio que beneficiará a más de 200 docentes y 3.000 jóvenes, entre los 12 y 21 años. Se espera que el 60 % de los beneficiados sean mujeres y se le dará prioridad a las comunidades rurales, vulnerables, afrodescendientes e indígenas.

Este proyecto se llevará a cabo en los departamentos de La Guajira, Sucre, Bolívar y el Urabá antioqueño, tiene como objetivo aportar a la solución de dos grandes temas: la educación y el acceso a la energía. Los participantes de este programa tendrán 120 horas de modalidad híbrida donde aprenderán sobre transición energética, sostenibilidad y fundamentos de electricidad.

Teniendo en cuenta los obstáculos que enfrenta esta región en temas de educación, empleabilidad y energía, el convenio propone reducir las brechas energéticas y educativas, fomentar el empleo joven e incluir a las comunidades vulnerables en la transición energética de Colombia.

“En los tres años del programa se formará una nueva generación de jóvenes con competencias técnicas, socioemocionales y de emprendimiento sostenible, donde los docentes juegan un papel crucial por lo que también serán beneficiados. Schneider Electric Colombia brinda los equipos técnicos necesarios y la estructura teórica del programa para potencializar al máximo su impacto.” Afirmó Camilo Galván Gómez director ejecutivo Fundación Caribe Enseña.

Por medio de la Fundación Caribe Enseña iniciará la implementación de este programa en algunas instituciones educativas de la región. La meta es tener cada vez más personas que a futuro aporten al progreso de Colombia con conocimientos, alineados a los temas coyunturales, fomentar habilidades ambientales, eléctricas sostenibles, y generar empleo joven en las regiones del país.