Hotel de Bogotá recibió certificación Leed Platinum, otorgada por el U.S. Green Building Council

Grand Hyatt Bogotá ha sido reconocido con la certificación LEED Platinum, posicionándose como el único hotel de lujo en la región cuya operación ha sido verificada bajo este estándar. Este logro refleja una operación integralmente eficiente en el uso de recursos naturales, alineada con una visión de hospitalidad que prioriza tanto el bienestar de sus huéspedes como el impacto ambiental de su actividad.

La certificación LEED evalúa criterios como el desempeño energético, la calidad del ambiente interior, la gestión de residuos y el consumo de agua. En el caso del hotel, se destacaron el uso de sistemas automatizados para controlar iluminación, climatización y consumo hídrico, así como estrategias sólidas para eliminar plásticos de un solo uso y procesar residuos orgánicos mediante compostaje acelerado.

“En Grand Hyatt Bogotá creemos que el verdadero lujo también implica un compromiso profundo con el planeta. Por eso, recibir la certificación LEED Platinum nos llena de orgullo y reafirma que la excelencia en hospitalidad puede y debe ir de la mano con la sostenibilidad”, afirma Gerald Ursulet, Ggerente Ggeneral del hotel.

A diferencia de otros establecimientos, Grand Hyatt Bogotá integró los principios LEED desde su etapa de diseño arquitectónico. La planificación priorizó la eficiencia energética, la ventilación natural, el confort térmico y la reducción de su huella ambiental. Su operación también se alinea con estándares globales, como el programa corporativo Food. Thoughtfully Sourced. Carefully Served., que promueve prácticas de abastecimiento responsables y de origen local.

La experiencia del huésped también refleja este compromiso: desde el uso de agua potable dispensada en botellas de vidrio reutilizables hasta una mejor calidad del aire interior, pasando por espacios gastronómicos y de bienestar que operan bajo prácticas responsables, cada detalle ha sido pensado para ofrecer una experiencia sofisticada y sostenible.