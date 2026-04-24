Sectores financiero, energético y de salud lideran implementación de IA en Colombia

La inteligencia artificial (IA) continúa consolidándose como una herramienta clave en el entorno empresarial colombiano, con avances destacados en sectores como la banca, la energía y la salud. Así se evidenció en el encuentro ‘La IA aplicada a las organizaciones’, donde directores de tecnología compartieron experiencias sobre la implementación de estas soluciones en sus compañías.

El evento, organizado por Colsof como parte de su serie IT Talks, busca promover la transferencia de conocimiento en distintas regiones del país, con próximas ediciones previstas en Barranquilla, Medellín y Cali. La iniciativa responde al creciente papel de la IA, que ha pasado de ser una expectativa tecnológica a convertirse en un componente operativo en diversas organizaciones.

“A través de esta serie de encuentros con los que estamos recorriendo las regiones del país, tenemos la oportunidad de conocer y compartir los desafíos técnicos, los aprendizajes estratégicos y las experiencias tangibles de diferentes organizaciones colombianas tras la toma de decisiones clave al enfrentar la implementación de la IA en muchos de sus procesos”, afirmó Ricardo Rodríguez, gerente de Colsof.

En la sesión realizada en Bogotá el 16 de abril participaron representantes de empresas como Geopark, Banco de Occidente y Compensar Salud, quienes expusieron casos de uso y resultados obtenidos. Entre las conclusiones, se destacó la necesidad de priorizar el conocimiento de los procesos internos antes de automatizarlos, así como mantener a las personas en el centro de la adopción tecnológica.

También se subrayó la importancia de establecer esquemas de gobernanza con comités tácticos y éticos, y de delimitar responsabilidades en el uso de la IA. Los participantes coincidieron en que esta tecnología debe entenderse como una capacidad organizacional que se desarrolla de acuerdo con las necesidades y ritmos de cada empresa.