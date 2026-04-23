Jóvenes redefinen el mercado laboral con mayor interés en flexibilidad y emprendimiento independiente

El mercado laboral atraviesa una transformación estructural impulsada por las generaciones más jóvenes, que priorizan la autonomía, el propósito y la calidad de vida, lo que está modificando los modelos tradicionales de carrera profesional.

Según el informe Gen Z and Millennial Survey 2025 de Deloitte, los jóvenes profesionales se alejan de estructuras corporativas rígidas y buscan trayectorias que combinen ingresos, propósito y bienestar. Solo el 6 % tiene como principal objetivo alcanzar cargos de liderazgo, mientras la mayoría valora el equilibrio entre la vida personal y profesional, además del aprendizaje continuo.

El estudio también señala que cerca de un tercio de estos jóvenes realiza actividades paralelas a su empleo principal para complementar ingresos, desarrollar habilidades o explorar intereses personales.

Este comportamiento ha impulsado el crecimiento de modelos de negocio independientes como la venta directa. Según la World Federation of Direct Selling Associations, este sector reúne a 104,3 millones de emprendedores en el mundo, mientras que en América Latina suma cerca de 15 millones, con un crecimiento del 11,7 % en 2024.

“El bajo nivel de inversión inicial es una de las grandes ventajas que permite un acceso más sencillo al emprendimiento, tanto para quienes buscan diversificar sus ingresos como para quienes desean iniciar una actividad propia”, afirma Marisol Ahumada, vicepresidenta regional de ventas de Herbalife para Centro y Sudamérica.

La dinámica del modelo permite desarrollar habilidades como comunicación, liderazgo y organización. “Todos los años, en los meses de febrero, junio y octubre, se celebran en nuestra región eventos de liderazgo. En febrero pasado se llevaron a cabo 21 eventos en la región, con la participación de más de 13.500 Distribuidores Independientes”, agrega Ahumada.

El modelo también se relaciona con la búsqueda de propósito, al permitir que el emprendedor defina metas y gestione su propio negocio, lo que fortalece la relación entre esfuerzo, resultado y sentido del trabajo, un factor clave en la satisfacción profesional para más del 90 % de los jóvenes.

En el caso de Herbalife, los distribuidores cuentan con la “Garantía estándar de oro”, que permite el reembolso de hasta el 100 % de los productos adquiridos en los últimos 12 meses si deciden finalizar o reevaluar su actividad, ofreciendo mayor seguridad para iniciar el negocio.