Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

Emprender en Colombia sin contar con capital inicial se ha convertido en una alternativa cada vez más frecuente, impulsada por la expansión del comercio digital y el acceso a herramientas tecnológicas. En ese escenario, distintos modelos de negocio han comenzado a consolidarse como opciones viables para generar ingresos y formalizar actividades económicas sin grandes inversiones.

El primero es el dropshipping con tienda online, un esquema orientado a personas con conocimientos en marketing digital y gestión de comunidades. Este modelo permite vender productos sin manejar inventarios ni asumir costos de importación o almacenamiento, ya que la logística queda a cargo de los proveedores, lo que reduce el riesgo financiero.

El segundo modelo corresponde a las clases y cursos online, dirigidos a profesionales, técnicos o especialistas que buscan monetizar su conocimiento. La creciente demanda de capacitación flexible ha impulsado este formato, cuyo costo de producción es bajo y cuyo contenido puede venderse de manera ilimitada, sin gastos de envío.

En tercer lugar están los servicios especializados de organización y mantenimiento para hogares u oficinas. Este tipo de emprendimiento permite una entrada rápida al mercado mediante esquemas de preventa o atención bajo demanda, apoyados en una presencia digital básica para la captación de clientes.

El cuarto modelo es el recommerce o venta de productos vintage, asociado a la economía circular. Esta modalidad permite iniciar operaciones con artículos propios o bajo consignación, sin necesidad de adquirir inventario, lo que convierte los activos existentes en capital de trabajo.

El quinto corresponde a la gestión y producción de eventos digitales, una alternativa que responde a la transformación digital de las empresas. Al prescindir de espacios físicos y logística presencial, los costos fijos se reducen significativamente.

“El ecosistema digital en Colombia ha alcanzado un nivel de madurez donde la barrera de entrada ya no es el capital financiero, sino la capacidad de ejecución estratégica. Hoy, el verdadero diferencial para un nuevo negocio reside en la agilidad para validar modelos de baja inversión —como el dropshipping o la educación— y profesionalizarlos mediante la tecnología. En Tiendanube, observamos que los proyectos más sostenibles son aquellos que nacen optimizando recursos y escalan reinvirtiendo sus propios ingresos en una experiencia de cliente superior. 2026 representa la oportunidad para que el talento local transforme el conocimiento en activos digitales rentables”, asegura Augusto Otero, country manager de Tiendanube Colombia.

De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el tercer trimestre de 2025 se registraron 180,3 millones de transacciones digitales, lo que representó un aumento del 10,1 % frente al segundo trimestre del año y del 21,6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, evidenciando el fortalecimiento sostenido del comercio electrónico en Colombia.