Emprendimiento

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

El comercio electrónico y los servicios digitales amplían las opciones para crear negocios con baja inversión inicial de cara a 2026.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 12:19 a. m.
Modelos de emprendimiento digital. (imagen de referencia)
Modelos de emprendimiento digital. (imagen de referencia) Foto: Adobe Stock

Emprender en Colombia sin contar con capital inicial se ha convertido en una alternativa cada vez más frecuente, impulsada por la expansión del comercio digital y el acceso a herramientas tecnológicas. En ese escenario, distintos modelos de negocio han comenzado a consolidarse como opciones viables para generar ingresos y formalizar actividades económicas sin grandes inversiones.

El primero es el dropshipping con tienda online, un esquema orientado a personas con conocimientos en marketing digital y gestión de comunidades. Este modelo permite vender productos sin manejar inventarios ni asumir costos de importación o almacenamiento, ya que la logística queda a cargo de los proveedores, lo que reduce el riesgo financiero.

Iniciativa impulsa a 350 emprendedores colombianos hacia el comercio electrónico

El segundo modelo corresponde a las clases y cursos online, dirigidos a profesionales, técnicos o especialistas que buscan monetizar su conocimiento. La creciente demanda de capacitación flexible ha impulsado este formato, cuyo costo de producción es bajo y cuyo contenido puede venderse de manera ilimitada, sin gastos de envío.

En tercer lugar están los servicios especializados de organización y mantenimiento para hogares u oficinas. Este tipo de emprendimiento permite una entrada rápida al mercado mediante esquemas de preventa o atención bajo demanda, apoyados en una presencia digital básica para la captación de clientes.

Emprendimiento

¿Por qué Colombia crea empresas, pero no logra sostenerlas?

Emprendimiento

Estos son los cuatro emprendimientos colombianos que se disputan un premio de 25.000 dólares en importante red social

Emprendimiento

Emprender lo digital con expectativas reales: el panorama latinoamericano

Emprendimiento

Colombia se destaca en los premios MIT: siete jóvenes entre los innovadores más brillantes de América Latina

Emprendimiento

Dos emprendedores colombianos crean una solución para democratizar el acceso a la salud

Emprendimiento

Así quedó el ranking de las startups más valiosas de Colombia en 2025

Emprendimiento

Del ensayo y error a un método en e-commerce

Cápsulas

Colombianos crean la primera empresa ‘IA First’ del país para automatizar la publicidad digital

Emprendedores

Cosmos se convierte en la primera empresa colombiana con licencia Disney para productos de belleza eléctricos

Opinión

La verdad del emprendimiento: entre la resiliencia estratégica y la claridad del propósito

El cuarto modelo es el recommerce o venta de productos vintage, asociado a la economía circular. Esta modalidad permite iniciar operaciones con artículos propios o bajo consignación, sin necesidad de adquirir inventario, lo que convierte los activos existentes en capital de trabajo.

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia
Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia Foto: istock

El quinto corresponde a la gestión y producción de eventos digitales, una alternativa que responde a la transformación digital de las empresas. Al prescindir de espacios físicos y logística presencial, los costos fijos se reducen significativamente.

“El ecosistema digital en Colombia ha alcanzado un nivel de madurez donde la barrera de entrada ya no es el capital financiero, sino la capacidad de ejecución estratégica. Hoy, el verdadero diferencial para un nuevo negocio reside en la agilidad para validar modelos de baja inversión —como el dropshipping o la educación— y profesionalizarlos mediante la tecnología. En Tiendanube, observamos que los proyectos más sostenibles son aquellos que nacen optimizando recursos y escalan reinvirtiendo sus propios ingresos en una experiencia de cliente superior. 2026 representa la oportunidad para que el talento local transforme el conocimiento en activos digitales rentables”, asegura Augusto Otero, country manager de Tiendanube Colombia.

iNNpulsa Colombia y Tiendanube lanzan ‘Ecommerce Pro’ para fortalecer la digitalización de las mipymes

De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el tercer trimestre de 2025 se registraron 180,3 millones de transacciones digitales, lo que representó un aumento del 10,1 % frente al segundo trimestre del año y del 21,6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, evidenciando el fortalecimiento sostenido del comercio electrónico en Colombia.

Más de Emprendimiento

Compra tiendas almacenes

Emprender sin capital: cinco modelos digitales ganan terreno en Colombia

La prospección es un asunto estratégico, pues más que buscar nuevos contactos, se trata de alimentar el embudo de ventas con oportunidades reales y calificadas.

¿Por qué Colombia crea empresas, pero no logra sostenerlas?

Red social de TikTok en el celular.

Estos son los cuatro emprendimientos colombianos que se disputan un premio de 25.000 dólares en importante red social

Fía Rivera

Emprender lo digital con expectativas reales: el panorama latinoamericano

Los siete colombianos reconocidos en los Innovators Under 35 LATAM 2025 del MIT Technology Review celebran su distinción durante la ceremonia en la que fueron presentados como parte de los jóvenes que están transformando la ciencia y la tecnología en la región.

Colombia se destaca en los premios MIT: siete jóvenes entre los innovadores más brillantes de América Latina

A large gold dollar sign rests on top of a stethoscope on a blue background representing the outrageous costs of health care and insurance.

Dos emprendedores colombianos crean una solución para democratizar el acceso a la salud

propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.

Así quedó el ranking de las startups más valiosas de Colombia en 2025

Emprendimiento

Del ensayo y error a un método en e-commerce

Juan Nicolás Rojas, CEO de Grouti.

Firma colombiana anuncia apertura de operaciones en Miami

Las ventas promedio de los micronegocios liderados por mujeres son 39,9% menores que las de los hombres, lo que equivale a que, por cada 100 pesos que ellos venden, ellas generan cerca de 60 pesos.

Estudio evidencia que ni a la hora de vender hay equidad de género: las microempresarias facturan 40 % menos que sus pares hombres

Noticias Destacadas