iNNpulsa Colombia y Tiendanube lanzan ‘Ecommerce Pro’ para fortalecer la digitalización de las mipymes

El programa capacitará a 350 negocios consolidados en comercio electrónico y marketing digital, con el fin de prepararlos para las principales temporadas de ventas del año, entre otros.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 9:34 p. m.
Desde el 24 de marzo se sumaron 3.800 mipymes a Mercado Libre.
Emprendedores serán capacitados gracias a iNNpulsa Colombia y Tiendanube (imagen de referencia) | Foto: iStock

Con el propósito de acelerar la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, nació Ecommerce Pro, un programa creado en conjunto entre iNNpulsa Colombia, su estrategia CEmprende, y Tiendanube.

La iniciativa está dirigida a 350 negocios consolidados que recibirán formación especializada en comercio electrónico y marketing digital, con miras a aprovechar las oportunidades de la temporada comercial de fin de año, que incluye fechas como Black Friday, Cyberlunes y Navidad.

El ciclo de formación consta de cinco masterclasses en vivo y el acceso a herramientas y recursos diseñados por expertos. Al ser 100 % virtual, permitirá la participación de emprendedores en todas las regiones del país, promoviendo la inclusión digital y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor colombiano.

“Desde iNNpulsa Colombia y con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mantenemos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los emprendimientos y mipymes colombianas. Esta iniciativa creada en conjunto con Tiendanube es una oportunidad potente para mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales e incrementar sus ventas”, destacó Héctor Julio Fuentes Durán, gerente general de iNNpulsa Colombia.

El programa contará con expertos en pagos en línea, logística inteligente, publicidad digital y estrategia de contenido, quienes capacitarán a los empresarios en temas clave como la automatización del e-commerce, la gestión de redes sociales y la logística aplicada al comercio electrónico.

“Detrás de cada emprendedor hay una historia única que merece crecer. Con Ecommerce Pro, buscamos que más pequeños empresarios en Colombia puedan dar el salto digital y potenciar sus ventas con herramientas que antes parecían lejanas”, aseguró Augusto Otero, expansion head Latam en Tiendanube.

La convocatoria estará abierta hasta el 9 de octubre y la participación es gratuita para negocios con ventas demostrables. Las postulaciones se realizan a través del enlace: www.tiendanube.com/co/eventos/programa-ecommerce-pro.

Noticias Destacadas

