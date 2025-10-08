Suscribirse

Iniciativa impulsa a 350 emprendedores colombianos hacia el comercio electrónico

Un programa gratuito y virtual busca fortalecer las capacidades digitales de pequeñas y medianas empresas para aprovechar la temporada comercial de fin de año

Redacción Economía
8 de octubre de 2025, 10:06 p. m.
Aunque en el país el efectivo domina con un 79%, en el comercio electrónico, al excluir el efectivo, la preferencia se inclina por transferencias bancarias o pagos PSE, con el 63,9% de participación, seguidos de pagos con tarjetas crédito o débito.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales de los pequeños y medianos empresarios del país, iNNpulsa Colombia, a través de su estrategia CEmprende, y Tiendanube lanzaron el programa “Ecommerce Pro”, una iniciativa gratuita y virtual que busca formar a 350 negocios colombianos en estrategias de comercio electrónico y marketing digital.

El programa está diseñado para preparar a los emprendedores ante las próximas fechas comerciales clave, como el Black Friday, Cyberlunes y Navidad, épocas que representan una oportunidad importante para el crecimiento de las ventas en línea.

A través de cinco masterclasses, los participantes podrán acceder a clases en vivo, recursos especializados y herramientas prácticas que les permitirán fortalecer sus canales digitales y mejorar su gestión comercial. El formato 100% virtual permite que emprendedores de todas las regiones del país participen, favoreciendo la inclusión digital y el desarrollo del ecosistema emprendedor colombiano.

Mujer joven trabajando en una computadora portátil en la biblioteca.
Las capacitaciones incluyen temas de comercio electrónico, marketing de contenidos y logística eficiente. | Foto: Getty Images

“Esta iniciativa creada en conjunto con Tiendanube es una oportunidad potente para mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales e incrementar sus ventas”, destacó Héctor Julio Fuentes Durán, gerente general de iNNpulsa Colombia.

Las capacitaciones estarán a cargo de expertos en pagos en línea, logística automatizada, publicidad digital y estrategia de contenidos, quienes abordarán temas como creación y automatización del comercio electrónico, marketing en redes sociales, medios de pago y gestión eficiente de la logística.

Contexto: Los colombianos le dicen adiós al efectivo en el comercio electrónico, estos son ahora los métodos más usados

“Detrás de cada emprendedor hay una historia única que merece crecer. Con Ecommerce Pro, buscamos que más pequeños empresarios en Colombia puedan dar el salto digital y potenciar sus ventas con herramientas que antes parecían lejanas. Nuestro objetivo es acompañarlos en cada paso para que la tecnología sea un motor de expansión y no una barrera”, aseguró Augusto Otero, Expansion Head Latam en Tiendanube.

La convocatoria estará abierta hasta el 9 de octubre y podrán participar personas naturales o jurídicas con negocios activos que comercialicen productos físicos y cuenten con presencia en redes sociales, ventas demostrables y al menos dos años de operación en el mercado. Los interesados pueden postularse a través del sitio web oficial del programa: https://www.tiendanube.com/co/eventos/programa-ecommerce-pro.

