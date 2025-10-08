Iniciativa impulsa a 350 emprendedores colombianos hacia el comercio electrónico

Con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales de los pequeños y medianos empresarios del país, iNNpulsa Colombia, a través de su estrategia CEmprende, y Tiendanube lanzaron el programa “Ecommerce Pro”, una iniciativa gratuita y virtual que busca formar a 350 negocios colombianos en estrategias de comercio electrónico y marketing digital.

El programa está diseñado para preparar a los emprendedores ante las próximas fechas comerciales clave, como el Black Friday, Cyberlunes y Navidad, épocas que representan una oportunidad importante para el crecimiento de las ventas en línea.

A través de cinco masterclasses, los participantes podrán acceder a clases en vivo, recursos especializados y herramientas prácticas que les permitirán fortalecer sus canales digitales y mejorar su gestión comercial. El formato 100% virtual permite que emprendedores de todas las regiones del país participen, favoreciendo la inclusión digital y el desarrollo del ecosistema emprendedor colombiano.

Las capacitaciones incluyen temas de comercio electrónico, marketing de contenidos y logística eficiente. | Foto: Getty Images

“Esta iniciativa creada en conjunto con Tiendanube es una oportunidad potente para mejorar la presencia de sus negocios en entornos digitales e incrementar sus ventas”, destacó Héctor Julio Fuentes Durán, gerente general de iNNpulsa Colombia.

Las capacitaciones estarán a cargo de expertos en pagos en línea, logística automatizada, publicidad digital y estrategia de contenidos, quienes abordarán temas como creación y automatización del comercio electrónico, marketing en redes sociales, medios de pago y gestión eficiente de la logística.

“Detrás de cada emprendedor hay una historia única que merece crecer. Con Ecommerce Pro, buscamos que más pequeños empresarios en Colombia puedan dar el salto digital y potenciar sus ventas con herramientas que antes parecían lejanas. Nuestro objetivo es acompañarlos en cada paso para que la tecnología sea un motor de expansión y no una barrera”, aseguró Augusto Otero, Expansion Head Latam en Tiendanube.