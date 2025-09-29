Suscribirse

E-commerce

Los colombianos le dicen adiós al efectivo en el comercio electrónico, estos son ahora los métodos más usados

Aunque el efectivo sigue siendo dominante, las transferencias bancarias y los pagos en línea marcan el rumbo del e-commerce en el país.

Redacción Economía
29 de septiembre de 2025, 6:03 p. m.
Aunque en el país el efectivo domina con un 79%, en el comercio electrónico, al excluir el efectivo, la preferencia se inclina por transferencias bancarias o pagos PSE, con el 63,9% de participación, seguidos de pagos con tarjetas crédito o débito.
Aunque en el país el efectivo domina con un 79%, en el comercio electrónico, al excluir el efectivo, la preferencia se inclina por transferencias bancarias o pagos PSE, con el 63,9% de participación, seguidos de pagos con tarjetas crédito o débito. | Foto: rawpixel.com

El comercio electrónico en Colombia atraviesa una etapa de consolidación marcada por la adopción de pagos digitales, que se han convertido en el principal motor de crecimiento del sector. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en las compras en línea los consumidores prefieren las transferencias bancarias o pagos PSE, que concentran el 63,9% de las transacciones, seguidos por las tarjetas débito y crédito (33,3%). El uso de efectivo, en contraste, apenas representa un 2,7% en este canal.

La llegada de herramientas como Bre-B, sistema desarrollado por el Banco de la República para facilitar transferencias inmediatas, evidencia un cambio estructural: la inclusión financiera y la interoperabilidad dejan de ser metas a futuro y se convierten en planes del consumo digital.

Transferencias bancarias desde el 23 de septiembre: así funcionará el nuevo sistema Bre-B.
En Colombia, la llegada de sistemas como Bre-B, desarrollado por el Banco de la República, refleja una nueva etapa en la que la inclusión financiera | Foto: Bre-B Oficial

El crecimiento de estas modalidades también plantea retos de seguridad. Entre 2022 y 2024, las estafas en línea (41,7%), la suplantación (30,4%) y el malware (10,6%) estuvieron entre los delitos informáticos más frecuentes. Para hacer frente a esta realidad, el sector financiero ha apostado por el uso de inteligencia artificial para monitorear transacciones en tiempo real, la verificación de identidad biométrica y programas de educación financiera orientados a los usuarios.

“Los pagos no solo son un mecanismo de transacción: son la llave que abre la puerta a una economía más competitiva, especialmente para las pymes. En el eCommerceFest 2025 abordaremos este tema como un aspecto clave, desde la inclusión financiera hasta los retos de seguridad y la interoperabilidad que hoy marcan la pauta en la región y en el comercio electrónico”, añade María Fernanda Quiñones, presidente ejecutiva de la CCCE.

Compra tiendas almacenes
Los pagos no solo son un mecanismo de transacción: son la llave que abre la puerta a una economía más competitiva, especialmente para las pymes | Foto: Adobe Stock

Los pagos digitales no son solo una herramienta de conveniencia: también representan una oportunidad para que pequeñas y medianas empresas accedan a una economía más competitiva y dinámica. En el eCommerceFest 2025 se reunirán en Bogotá a más de 800 asistentes y 50 expertos nacionales e internacionales para discutir los principales ejes de la economía digital. Los pagos digitales ocuparán un lugar protagónico en la agenda como pieza clave para entender la evolución del comercio electrónico en Colombia y Latinoamérica.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emilio Tapia fue citado a una nueva audiencia para que repare económicamente a las víctimas del carrusel de la contratación en Bogotá.

2. Controvertida ley de California: médicos pueden enviar pastillas abortivas de forma anónima a sus pacientes

3. “Nos tienen chuzados”: familia de Álvaro Leyva pregunta cómo Gustavo Petro sabía sobre denuncia del excanciller en Estados Unidos

4. Armando Benedetti respondió a quienes lo acusan de apoyar a Daniel Quintero: “Han estado amamantados por Petro”

5. Destapan pantallazos y chats del presunto escándalo de apuestas en el Deportivo Pasto: periodista soltó detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Comercio electrónicoPagos digitalesInclusión FinancieraDigitalizaciónBre-BBanco de la Repúblicae-commerceFinanzas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.