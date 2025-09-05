Estos son los retos de Colombia para consolidar su economía digital: la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico dio las claves

En el marco de ANDICOM 2025, uno de los principales congresos de tecnología y negocios de la región, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) presentó su visión sobre los desafíos que enfrenta el país para consolidar una economía digital inclusiva y competitiva.

La entidad resaltó que el comercio electrónico debe convertirse en una herramienta de desarrollo para todos los sectores, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que aún encuentran barreras para acceder a financiamiento, mercados globales y nuevas tecnologías.

Entre las prioridades se encuentran la apropiación digital, con programas de capacitación y formación que permitan a empresas y ciudadanos utilizar de manera efectiva las herramientas tecnológicas; la confianza digital, centrada en la seguridad de las transacciones y la protección de datos; y la necesidad de políticas públicas claras, que acompañen la innovación sin frenar la competitividad.

Las estafas digitales utilizan mensajes simples para engañar a los usuarios y poner en riesgo su información personal. | Foto: Getty Images

Asimismo, se destacó la importancia de una mayor integración productiva que vincule el comercio electrónico con sectores financieros y productivos, generando sinergias que amplíen las oportunidades para las pymes.

Iniciativas de formación y acompañamiento a empresas y productores rurales, han permitido ampliar la participación de mujeres emprendedoras y llevar programas de digitalización a municipios apartados del país.

Espacios de capacitación y discusión permiten fortalecer la innovación y la adopción de nuevas tecnologías en las empresas. | Foto: Getty Images