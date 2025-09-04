CONFIDENCIALES
El Hotel las Américas será la sede de Andicom 2025
El evento reunirá en ese centro de convenciones a más de 5.000 personas y más de 120 conferencistas del mundo entero.
Cartagena es el escenario de numerosas convenciones. Y este año celebrará una de las más grandes en un lugar emblemático para la ciudad: el hotel Las Américas.
En su centro de convenciones se realizará Andicom 2025, el congreso internacional de TIC más importante de Latinoamérica.
Los datos del evento son de gran magnitud. Irán más de 5.000 asistentes en el complejo hotelero que tiene enormes dimensiones: 530 habitaciones y un Centro de Convenciones con más de 7.000 m².
El evento reunirá a destacados líderes del mundo de las nuevas tecnologías. Estarán más de 120 conferencistas. Por ejemplo, el físico teórico Michio Kaku; Jeeva Akr, Global Leader Azure Analytics – Microsoft; Thomas Godden, Enterprise Strategist de AWS; Raju Vegesna, Chief Evangelist – Zoho, y Pascal Geenens, director de Inteligencia de Amenazas – Radware.