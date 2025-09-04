Suscribirse

CONFIDENCIALES

El Hotel las Américas será la sede de Andicom 2025

El evento reunirá en ese centro de convenciones a más de 5.000 personas y más de 120 conferencistas del mundo entero.

Redacción Semana
4 de septiembre de 2025, 6:34 p. m.
Desde sus inicios, Las Américas Hotels Group ha apostado por construir ambientes laborales positivos, en los que cada persona se sienta valorada, inspirada y motivada a crecer.
| Foto: Cortesía Hotel Las Américas

Cartagena es el escenario de numerosas convenciones. Y este año celebrará una de las más grandes en un lugar emblemático para la ciudad: el hotel Las Américas.

En su centro de convenciones se realizará Andicom 2025, el congreso internacional de TIC más importante de Latinoamérica.

Los datos del evento son de gran magnitud. Irán más de 5.000 asistentes en el complejo hotelero que tiene enormes dimensiones: 530 habitaciones y un Centro de Convenciones con más de 7.000 m².

El evento reunirá a destacados líderes del mundo de las nuevas tecnologías. Estarán más de 120 conferencistas. Por ejemplo, el físico teórico Michio Kaku; Jeeva Akr, Global Leader Azure Analytics – Microsoft; Thomas Godden, Enterprise Strategist de AWS; Raju Vegesna, Chief Evangelist – Zoho, y Pascal Geenens, director de Inteligencia de Amenazas – Radware.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falcao García rompe el silencio: lanzó mensaje tras no ser convocado a la Selección Colombia

2. ELN dice que son los responsables de derribar el helicóptero de la Policía: gobernador de Antioquia se pronunció

3. Colombia vs. Bolivia hoy, EN VIVO: siga en directo el partido por la clasificación al Mundial 2026

4. Marco Rubio advierte de nuevo a Nicolás Maduro y sus aliados. “Hacerlos estallar si es lo que se necesita”

5. Técnico que suena para América de Cali confesó si están cerca del acuerdo: “Es mejor”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AndicomCartagena

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.