El Hotel las Américas será la sede de Andicom 2025

Cartagena es el escenario de numerosas convenciones. Y este año celebrará una de las más grandes en un lugar emblemático para la ciudad: el hotel Las Américas.

En su centro de convenciones se realizará Andicom 2025, el congreso internacional de TIC más importante de Latinoamérica.

Los datos del evento son de gran magnitud. Irán más de 5.000 asistentes en el complejo hotelero que tiene enormes dimensiones: 530 habitaciones y un Centro de Convenciones con más de 7.000 m².