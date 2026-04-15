El comercio electrónico en Colombia refleja mayor madurez del emprendimiento digital; Tiendanube presenta informe

En el marco del Día del Emprendimiento, el informe ‘NubeCommerce 2025/2026′ de Tiendanube señala un ecosistema emprendedor más maduro en Colombia, donde el crecimiento se relaciona con optimización operativa, eficiencia de procesos y relaciones sostenibles con clientes.

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), en 2025 las ventas en línea alcanzaron $145,4 billones y se registraron más de 684,6 millones de transacciones, con crecimiento del 11,1 % frente al año anterior.

El informe indica que el 85,1 % de emprendedores digitales proyecta un panorama positivo para 2026 y el 59,4 % espera crecimiento significativo.

Crecimiento que viene acompañado de mayores exigencias en eficiencia operativa, experiencia del cliente y automatización.

El 73,5 % de los negocios digitales no cuenta con tienda física y cerca del 68 % es gestionado por una sola persona. Moda y accesorios concentra el 28,7 %, seguido por Belleza y bienestar con 14,4 %, Hogar y decoración con 9,9 % y Joyería con 8,7 %.

“Hoy emprender en digital no se trata solo de vender más, sino de ser más eficientes, automatizar procesos y construir relaciones sostenibles con los clientes. En ese camino, plataformas como Tiendanube permiten a los emprendedores simplificar la operación de sus negocios y enfocarse en crecer en un entorno cada vez más competitivo”, afirmó Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube en Colombia.

Más del 53 % espera impacto significativo de la inteligencia artificial en marketing, contenidos y gestión de productos.

El 51,4 % declara nivel básico de conocimiento en IA y el 36,8 % nivel intermedio con uso frecuente. El 52,6 % usa IA para creación de contenido y el 51,3 % para optimización de catálogos.

El informe concluye que el crecimiento del emprendimiento digital dependerá de mejorar conversión, fidelización y propuestas de valor diferenciadas en un entorno digital cada vez más competitivo a nivel regional actual.