Bre-B moviliza más de $105 billones en seis meses y acelera la adopción de pagos inmediatos en Colombia

El sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República registró más de 670 millones de transacciones en sus primeros seis meses de operación, desde su lanzamiento el 6 de octubre de 2025. La infraestructura permite transferencias en tiempo real entre más de 200 entidades financieras, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

De acuerdo con el Banco de la República, el valor acumulado de las operaciones supera los $105 billones, con 34 millones de usuarios registrados y 103 millones de llaves activas. El valor promedio por transacción es de $156.711, y el 39% de las operaciones se concentra entre $10.000 y $50.000.

El sistema opera mediante una arquitectura de nodos interoperables, en la que las entidades no se conectan directamente al núcleo central, sino a través de nodos certificados. Estos nodos cumplen funciones de compensación, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.

Este diseño permite que bancos, cooperativas, fintechs y billeteras digitales se integren sin desarrollar infraestructura de conexión directa, lo que ha facilitado la incorporación de cerca de 200 participantes en el primer semestre.

La primera organización en certificarse como nodo fue Visionamos. La operación tecnológica está soportada por Passport, una fintech que provee infraestructura bajo un modelo de Banking as a Service (BaaS), integrando conexión técnica, mensajería financiera y experiencia de usuario en una sola plataforma.

“Este hito demuestra que estamos listos para competir en el ecosistema digital, liderando por medio de nuestro ecosistema de pagos procesos de inclusión financiera a gran escala. La tecnología que hemos integrado con Passport nos permite llevar pagos inmediatos a donde históricamente no llegaban”, afirmó Abril Benhumea, VP negocios y co-founder de Passport.

El sistema ya habilitó interoperabilidad de códigos QR y prevé para 2026 pagos empresariales como recaudos, dispersión a proveedores y nómina en tiempo real.

“Nuestro objetivo es claro: acercar a fintechs, startups, bancos y empresas al sistema Bre-B a través de una sola plataforma. Hoy no solo conectamos actores al nodo, sino que diseñamos la infraestructura para que todo el ecosistema pueda operar y crecer sobre ella”, aseguró Jorge López, sales manager de Passport en Colombia