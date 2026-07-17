El modelo creado por colombianos que canaliza inversión social hacia 83 municipios del país

ACDesarrollo informó que durante 2025 ha movilizado más de US$28,5 millones en inversión voluntaria del sector privado para desarrollar programas de innovación social en 83 municipios y más de 650 comunidades de 14 departamentos de Colombia.

La compañía explicó que su modelo busca articular los objetivos de empresas de sectores como el energético, logístico, extractivo y de infraestructura con las necesidades de los gobiernos locales y las comunidades. Entre las organizaciones que participan como aliadas se encuentran Ecopetrol, Hocol, Argos, Promigas, Ocensa, Orbia, Frontera Energy y Puerto Bahía.

De acuerdo con cifras del Dane citadas por la empresa, las brechas en educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos afectan al 22,4 % de la población rural, frente al 6,3 % de la población urbana. En ese contexto, ACDesarrollo señaló que su estrategia busca orientar la inversión empresarial hacia proyectos de desarrollo territorial.

“Durante los últimos años hemos comprobado que la inversión empresarial alcanza su máximo potencial cuando se nutre del conocimiento profundo del territorio y de las verdaderas aspiraciones de las comunidades. Nuestra función es diseñar e implementar mecanismos que fortalezcan las capacidades locales, prevengan riesgos de operación, cumplimiento y reputación, al tiempo que se construyan lazos de confianza sostenible entre las empresas y su entorno”, afirmó Guillermo Pattigno, cofundador de la compañía.

Según ACDesarrollo, el modelo ha permitido desarrollar iniciativas relacionadas con transición energética, resiliencia productiva, aseguramiento hídrico, educación ambiental, economía circular, turismo regenerativo y formación de liderazgos locales.

La empresa indicó que, durante 2025, estas acciones contribuyeron a consolidar más de 500 unidades productivas de base comunitaria, la reforestación de más de 3.200 árboles nativos y el acceso al agua y a programas de alfabetización ecológica para más de 500 estudiantes. Asimismo, señaló que, de acuerdo con sus métricas, cada dólar invertido por sus aliados genera $2,26 en valor social, ambiental y económico.