Brinsa presentó balance de 2025 con crecimiento en ventas y una inversión de $ 249.074 millones en innovación

Brinsa presentó los resultados de su informe de gestión y sostenibilidad 2025, en el que reportó ventas netas consolidadas para el grupo y sus filiales por 1,429 billones de pesos, cifra que representa un crecimiento del 10,6 % frente al periodo anterior. La empresa también informó inversiones en innovación, ampliación de su capacidad productiva y avances en iniciativas ambientales y sociales.

De acuerdo con la compañía, durante 2025 destinó 249.074 millones de pesos a ciencia, tecnología e innovación, equivalentes al 19,9 % de sus ventas y al 83,6 % de su presupuesto total de inversión. Como resultado, lanzó 27 soluciones al mercado y ascendió 41 posiciones en el Ranking de Innovación Empresarial de la Andi, ubicándose en el puesto 60.

Eficiencia energética e innovación industrial: las claves de Brinsa para alcanzar un crecimiento a doble dígito Foto: Brinsa / API

La empresa señaló que estos recursos estuvieron orientados a modernizar su operación y mejorar la eficiencia energética. Entre los proyectos desarrollados destacó la entrada en funcionamiento de la Refinería K, diseñada para optimizar el consumo de energía térmica y procesar salmuera con menores impactos ambientales. Asimismo, informó la reducción de emisiones directas de gases de efecto invernadero, la suscripción de contratos de energía solar fotovoltaica y el aprovechamiento o reciclaje del 97 % de sus residuos industriales.

En materia de producción, Brinsa indicó que incrementó en un 50 % su capacidad para producir cloro y desarrolló un compuesto para el tratamiento de acueductos y aguas recreativas, con el propósito de sustituir importaciones de insumos químicos.

El informe también recoge avances de programas como Visión Circular, enfocado en la recolección de envases y empaques, y Acueductos con Propósito, iniciativa que, según la empresa, ha destinado más de 1.000 millones de pesos para mejorar el acceso al agua potable en comunidades rurales.

Al presentar los resultados, Karen Brazdys, CEO de Brinsa, afirmó: “Nuestra apuesta por crecer, innovar y ser cada vez más sostenibles es una forma de expresar nuestra confianza en el potencial del país. Aunque los objetivos financieros están trazados, la verdadera meta es seguir siendo una compañía que impulse la competitividad nacional con hechos concretos, demostrando que la soberanía productiva, el cuidado del entorno y el bienestar de las personas avanzan firmes bajo un mismo propósito superior”.